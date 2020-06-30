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招商广发民生三银行客户经理被判刑！揭秘5.6亿连环套

2020年06月30日07:58  来源：新京报
 

三家银行接连被骗，涉案总额5.6亿，因违规出具金融票证，招商、广发、民生三家银行地方分行的涉案客户经理被判刑。近日，中国裁判文书网发布了此案的二审刑事判决书，也披露出这起银行承兑汇票案的惊人“套路”。

简而言之就是，不法分子伪造公司业务，银行客户经理“放水”开具银行承兑汇票。听起来很简单，操作时却离不开两家公司多位员工的“里应外合”，还有银行客户经理对违规申请的默许。

裁判文书显示，宋某等人分两次合计骗取民生南阳分行银行商业承兑汇票2.8亿元，每次均为1.4亿元。

主要方式是舞钢金益全商贸有限公司(以下简称“金益全公司”)法定代表人宋某，在舞阳钢铁有限责任公司(以下简称“舞钢公司”)内部管理层员工胡某的帮助下，虚构两家公司的业务交易。同时，宋某指使旗下员工张某等（同属金益全公司）制作虚假的业务合同。

而在舞钢公司的胡某，在明知宋某虚构业务申请办理银行承兑汇票的情况下，私自加盖公司印章，帮助宋某分别在三家银行的《动产融资差额回购协议》、《银行承兑汇票收到确认函》、《提货通知单(回执)》、《业务合作协议书》、《商品金额证明书》、《提货通知书回执》、《厂商银授信合作协议》、收条等手续上签字。

银行的客户经理在没有认真核查业务合同真实性的情况下，办理了银行承兑汇票，付款人为金益全公司，收票人为舞钢公司，也就是最后应由舞钢公司收到银行的打款。但舞钢公司的胡某将工作人员交给自己的银行承兑汇票交给宋某。

第一次骗取银行承兑汇票没多久，宋某再次利用虚构业务往来的方式，申请办理1.4亿元银行承兑汇票。银行客户经理明知业务是假的情况下，再次帮助宋某办理成功。

第一次办理的银行承兑汇票到期后，根据汇票要求应是金益全公司的宋某支付给舞钢公司1.4亿元，宋某是如何兑付汇票的？又是如何再次故技重施，又骗取银行1.4亿呢？答案是拆东墙补西墙。

宋某通过向他人融资的方式拿到了1.4亿元，其中的4400万元是由银行经理帮助完成的。但并没有全额兑付此前的汇票，而是平均分成了两份，一份7000万偿还了此前办理的银行承兑汇票的敞口7000万元。另外一份7000万，宋某交纳了第二次办理的1.4亿元银行承兑汇票的保证金7000万元。

这样一来，第二次办理的承兑汇票办理完后，宋某将这1.4亿元汇票用于偿还此前融资。截至案发，宋某尚有7000万元银行承兑汇票敞口未归还民生南阳分行。

故技重施累计骗三家银行5.6亿 银行经理被判刑

被骗的招商银行、广发银行银行遭遇的几乎是宋某同一种“连环套”。

招商银行郑州银行被骗的1亿元很类似，都是宋某虚构交易，招行银行经理司某没认真审查合同真实性，违规帮宋某先后办理了6000万元、4000万元的银行承兑汇票。先办理的承兑汇票到期后，宋某在银行经理司某帮助下，第三人信某获得融资1亿元。宋某再将1亿元融资平分成两份，一份用来归还了其此前办理银行承兑汇票的敞口5000万元，并缴纳了新办理的1亿元银行承兑汇票的保证金5000万元。同样，新办理的1亿元承兑汇票宋某转让给了此前的出资人信某。截至法院二审时，尚有宋某5000万元银行承兑汇票敞口未归还招商郑州分行。

随后，宋某跟舞钢公司的“内鬼”胡某又将受害者锁定在了广发银行平顶山分行，于2012年11月至2013年5月期间，在广发平顶山分行办理出四笔均为2000万元的银行承兑汇票，总计金额8000万元。当然，过程中也离不开广发平顶山分行客户经理的余某违规“放水”。截至案发，尚有宋某1000万元银行承兑汇票敞口未归还广发平顶山分行。

经审理查明，宋某等人骗取银行承兑汇票，其中民生南阳分行合计2.8亿元、招商郑州分行合计2亿元、广发平顶山分行合计8000万元，上述银行承兑汇票金额总计达5.6亿元。

值得注意的是，三名客户经理均获刑。最终，三名客户经理均构成违规出具金融票证罪，二审分别判处李某晓、司某、余某有期徒刑5年半、5年和3年。这三名客户经理犯的什么法？

裁判文书显示，三位客户经理均构成了“违规出具金融票证罪”的判决中都提到了“不认真审查金益全公司所提供业务合同系的真实性”。同时，前述帮助宋某融资的南阳民生银行客户经理李某、郑州招商银行客户经理司某都存在违反规定帮宋某融资、担保贷款，这两位客户经理还存在“未按规定将承兑汇票交给舞钢公司授权签字人胡某”的情节。

新京报贝壳财经记者 张姝欣 编辑 赵泽 校对 柳宝庆

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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