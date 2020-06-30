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银保监会提示合理使用信用卡 勿陷入"以贷还贷"境况

潘福达

2020年06月30日08:03  来源：北京日报
 

　　本报讯（记者 潘福达）针对信用卡业务的一些投诉热点和消费误区，中国银保监会消费者权益保护局昨天发布2020年第四号风险提示，提醒消费者正确认识并合理使用信用卡，树立科学消费观念，理性消费、适度透支。

　　有些消费者过度依赖信用卡透支消费，背负了超出其偿还能力的大额信用卡贷款，甚至陷入“以贷还贷”“以卡养卡”的境况，导致资金紧张、还款压力倍增等问题。还有消费者将信用卡借款违规用于房地产、证券、基金、理财等非消费领域，放大资金杠杆，易导致个人或家庭财务不可持续，并会承担相应后果，也致使金融机构风险累积。银保监会提示，消费者应当正确认识信用卡功能，理性透支消费，不要“以卡养卡”“以贷还贷”，更不要“短借长用”，合理发挥信用卡等消费类贷款工具的消费支持作用。

　　信用卡如有欠款或拖欠年费情况，会产生息费成本，也可能影响个人征信。消费者在申请、使用信用卡时，应充分了解信用卡计结息规则、账单日期、年费/违约金收取方式等信用卡相关信息。信用卡分期还款和最低还款方式可以暂时缓解压力，但也会产生相应的费用和利息，消费者应当合理选择信用卡分期还款或最低还款方式，避免信用卡逾期。

　　在使用信用卡消费时，消费者应合理规划资金，做好个人或家庭资金安排和管理，并做好个人或家庭财务统筹，防止因为过度消费而影响日常生活。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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