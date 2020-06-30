货币政策“直达实体”将更趋精准 降息降准未来仍有空间

三次降低存款准备金率，加大公开市场操作力度，先后推出3000亿元疫情防控专项再贷款和1.5万亿元普惠性再贷款再贴现，创设两个直达实体经济的货币政策工具……今年上半年，稳健的货币政策更为灵活适度，突出“直达实体”和精准滴灌，全力支持做好“六稳”“六保”工作。

展望下半年，接受《经济参考报》记者采访的业内人士表示，货币政策将坚持总量政策适度但方向不会收紧，降息和降准均有空间和必要，与此同时，政策的结构化、精准化将更为凸显。

结构性政策凸显“直达性”

“上半年，我们从货币政策的角度，已经推出了一系列强有力的支持措施。包括三次降低存款准备金率、增加1.8万亿元再贷款再贴现额度、出台小微企业信用贷款支持计划、实施中小微企业贷款阶段性延期还本付息政策等。”中国人民银行行长易纲日前在第十二届陆家嘴论坛上如是表示。

“直达性”已经成为并将继续成为今年货币政策的关键词，即通过货币信贷政策的结构化、精准化，缩短政策传导链条，提高企业尤其是中小企业融资的“直达性”。

疫情发生以来，央行设立3000亿元专项再贷款，支持金融机构向重要医用物品和生活物资防疫企业发放优惠利率贷款，增加再贷款再贴现专用额度1.5万亿元，加大对有序复工复产、脱贫攻坚、春耕备耕、禽畜养殖等领域的金融支持力度，并向受疫情影响较大的旅游娱乐、住宿餐饮、交通运输行业的小微企业提供普惠性融资支持。

备受市场关注的是，央行近期再创设两个直达实体经济的货币政策工具，即普惠小微企业贷款延期支持工具和普惠小微企业信用贷款支持计划。与之前的再贷款再贴现等工具相比，新创设的工具具有更为显著的市场化、普惠性和直达性等特点。

“经济政策能否直达实体经济与基层民生，将长远地决定经济能否走出本次危机。在这一背景下，中国央行迅速推出直达性货币政策，有助于提早防范疫情下的结构性问题，进一步巩固中国经济的稳步修复趋势。”工银国际首席经济学家、董事总经理程实表示，上述两项工具预计将形成共振效应，有力支持金融系统让利1.5万亿元目标的实现。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，在疫情影响周期拉长的背景下，普惠小微企业贷款延期支持工具将有效缓解企业流动性压力，而且“应延尽延”也扩大了政策覆盖面，能够直接服务于“保市场主体”和“保就业”目标。普惠小微企业信用贷款支持计划首先能够降低企业在担保、抵押费用等方面的实际融资成本；其次，还能提升小微企业的首贷率，一些无法提供担保抵押的小微企业也可获得银行信用贷款。

“推出两大创新工具，直接目的是强化结构性货币政策的定向滴灌效果，也在间接向市场传达央行不搞大水漫灌的决心。”王青说。

政策不会转而收紧

展望下半年，日前召开的中国人民银行货币政策委员会2020年第二季度例会勾勒出未来的货币政策走向。会议指出，稳健的货币政策要更加灵活适度，把支持实体经济恢复与可持续发展放到更加突出的位置。坚持总量政策适度，促进金融与实体经济良性循环，全力支持做好“六稳”“六保”工作。

“坚持总量政策适度”的提法引发市场关注。易纲此前也表示，疫情应对期间的金融支持政策具有阶段性，要注重政策设计激励相容，防范道德风险，要关注政策的“后遗症”，总量要适度，并提前考虑政策工具的适时退出。

不过，业内人士表示，“适时退出”并不意味着“急刹车”，最近MLF缩量续作以及中标利率未下调，释放了央行防范资金空转的信号，央行会把握市场流动性调控的节奏和力度，但货币政策不会转向。

程实表示，短期来看，5月至6月市场短端利率较快抬升，央行聚力击破套利行为，是“风险应对要走在市场曲线前面”的必然选择。长期来看，当政策对套利行为形成威胁之后，短端利率将回归较低水平，波动亦将趋于平缓，以降低银行资产负债管理难度，避免“宽信用”出现政策堵点。由此推测，下半年中国货币政策的总体方向不会动摇，边际力度将因时调整。

瑞银证券中国股票策略团队报告指出，短期来看，7月底之前特别国债的密集发行需要央行提供一定的流动性支持。同时，除了6月底的半年末因素外，7月也是缴税大月，流动性还面临税款上缴带来的短期冲击。预计未来一段时间央行可能适当加大流动性投放力度，维持银行体系流动性平稳。

降息降准仍有空间

“就下半年而言，我们认为在金融空转套利得到有效遏制后，央行会择机通过降息降准及公开市场操作等方式，再度引导市场利率适度下行。”王青表示，这是下半年企业贷款利率、债券利率能够持续下行的重要基础。总体上看，今年在金融系统加大对实体经济让利，央行着力发挥直达工具等结构性政策作用的同时，以宽货币推动宽信用仍是货币政策的重要传导路径。

降息降准仍有空间和必要成为大部分分析人士的共识。6月17日召开的国务院常务会议指出，进一步通过引导贷款利率和债券利率下行、发放优惠利率贷款、实施中小微企业贷款延期还本付息、支持发放小微企业无担保信用贷款、减少银行收费等一系列政策，推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。综合运用降准、再贷款等工具，保持市场流动性合理充裕，加大力度解决融资难，缓解企业资金压力，全年人民币贷款新增和社会融资新增规模均超过上年。

“下阶段，货币金融政策将继续加大对实体经济的支持力度，随着CPI涨幅进一步回落，降准和降息仍有空间和必要，适时适度调降存款基准利率，引导LPR下行，实现直接融资和间接融资成本‘双下降’。”中国民生银行首席研究员温彬表示。

程实表示，下半年，降准降息的力度将与上半年总体持平，预计有望定向降准两次，1年期LPR下调约30个基点，但是调整存款基准利率的可能性较小。

王青预计，下半年MLF利率还有大约40个基点左右的下调空间，全面降准也有可能再实施两次，共下调1个百分点左右。

(责编：李都也(实习生)、李栋)