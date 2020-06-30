促消费政策效果显现 新一轮支持政策密集出台

随着各地持续围绕提振消费出台一系列举措，促消费政策效果逐渐显现，汽车等商品消费显著回升。为进一步推动消费增长，助力稳经济稳就业，各地接连出台新一轮促消费支持政策，汽车、家电等仍然为重要支持领域。
四川省近日提出步行街改造提升工作实施意见，力争用三年时间，改造提升50条步行街，打造一批促进消费升级的有效载体。福建省计划在7月联合支付宝再次发放超亿元消费券，进一步助力促消费工作。吉林省启动第二轮消费券促销活动，增设旅游景区、住宿饭店、旅行社、书店、健身场馆、体育培训、体育用品专卖店等多种类型消费券发放范围，并进一步支持扩大汽车、家电、家居、建材等大宗商品消费。
在新一轮促消费政策中，汽车、家电等商品仍然成为促消费的重要内容。国家发展改革委日前表示，将进一步大力挖掘释放内需潜力。积极推进家电、汽车等更新置换和回收处理，顺势而为促进消费新业态加快发展、完善提升。
地方也在积极部署。杭州市发放超过6500万元的汽车消费券，兰州市计划发放1150万元汽车消费券。广西近期也出台措施，加大力度启动汽车、家电“以旧换新”促销等活动，并放开中石化、中石油使用消费券限制，取消加油卡充值消费限制等。
除此之外，一些地区还出台了对企业产生的地方贡献增量部分给予奖励、对新建新能源与智能网联汽车关键零部件项目给予贴息支持、对企业研发费用加计扣除额度的增量部分予以补贴等支持政策。
业内专家表示，在系列促消费举措作用下，众多被抑制的消费需求进一步得到释放，多个行业消费出现扭降转升趋势，尤其以汽车、家电、餐饮等领域最为明显。
以汽车产业为例，6月29日，为期5天的2020端午苏州国际车展在江苏省苏州国际博览中心落下帷幕，这也是疫情防控形势逐步好转之后，首批恢复正常运行的国内大型城市车展之一。车展期间，车辆销售达到近1.6万台，总成交额近24亿元，众多汽车品牌的成交量远超预期。
中国汽车工业协会最新数据显示，今年5月，汽车产销量分别实现环比增长4%和5.9%，同比增长18.2%和14.5%，增幅比上个月分别扩大15.9个百分点和10.1个百分点。
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