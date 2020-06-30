廉价股受追捧折射美国股市风险

美国股市今年3月下旬从暴跌中反弹，5月下旬形成向上突破走势，眼下一些美国投资者对股市保持乐观，竟然开始追捧廉价股，对于可能出现调整或风险的警示视而不见。

美国Citadel证券公司发布的报告显示，在截至6月5日的一周，罗素指数股价低于1美元的29只股票价格平均上涨了近80%。

一些行业研究人士把廉价股的抢眼表现看作美国股市出现泡沫的信号，认为今后几个月美国股市继续上涨的空间很小，有较大可能出现回调。

传统意义上，廉价股也被称为垃圾股，大部分为小盘股。根据美国证券交易委员会的定义，廉价股是指股价低于每股5美元的股票。廉价股大部分通过场外交易或粉单市场进行交易，流动性较差，价格波动性和投机性一直较强。

正因为如此，美国国会立法规定，除非满足额外信息披露和更严格交易手续，禁止股票经纪商代客户进行廉价股交易。

美国场外交易集团数据显示，在美国4643只场外交易普通股中，每股价格低于5美元的有3949只，而价格低于每股1美元的股票就有3614只。

当然，在纽交所和纳斯达克交易所也有一些股票甚至是大盘股的价格跌至每股5美元以下。粗略统计，这两个交易所交易的低价股有数十只以上，以能源、医药和零售业上市公司居多，不少廉价股受疫情冲击出现股价大幅下跌，一些已经宣布进入破产保护。较为知名的廉价股包括AMC院线、杰西潘尼百货、赫兹租车、黑莓公司和惠廷石油等。

疫情期间，人们居家时间大量增加，股市不断上涨的财富效应吸引很多人的目光，加上多个券商推出零手续费交易，很多“小白”散户趁机入市。这些散户投资者虽然资金实力有限，但对经济重启前景保持高度乐观，且预计受到疫情冲击的行业会很快恢复，相关公司的股价也会很快翻身，因此大量涌入廉价股。

一个疯狂的例子是美国主流租车企业赫兹全球控股公司。由于近年盈利能力不佳和新冠肺炎疫情严重冲击，赫兹公司今年5月宣布申请破产保护，纽交所近日也宣布计划将其摘牌。不过，赫兹公司作为新晋廉价股却受到散户追捧，正在进行重组的赫兹公司13日突然计划发行10亿美元股票，并获得破产法院批准，在资本市场创下先例。好在随着美国证券监管机构的介入，赫兹公司18日正式宣布取消增发股票的计划。

投资者愿意冒着股票变得一文不值的风险买入一家已经宣布进入破产保护企业的股票，足以说明美国股市散户投资者对廉价股投机的活跃程度。

美国在线投资平台Betterment负责行为金融和投资的执行董事丹·伊根说，在职业体育赛事、电影和电视制作、室内活动和其他娱乐活动很大程度上因疫情而暂停时，有些美国人把股市投资当作一种娱乐。

美国阿斯托利亚投资组合顾问公司创始人兼首席投资官约翰·戴维表示，散户投资者回归股市可能只是一时的风潮。很多散户投资者入市并非为了长期投资，这令人担忧。随着经济的重启，很多散户投资者预计会离开，寻找其他消磨精力、利用资金的方式。（刘亚南）

(责编：李都也(实习生)、李栋)