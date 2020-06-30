汽车消费市场加速"逆袭" 20-35岁年龄段工薪阶层超三成

原标题：汽车消费市场加速“逆袭”

中国汽车工业协会最近发布的数据显示，今年5月，中国汽车销量同比增长14.5%，占社会消费品零售总额的比重连续第二个月超过10%，为10.6%。这意味着中国汽车销量在4月份迎来21个月以来首次正增长后，回暖速度进一步加快，正加速“逆袭”成为新冠肺炎疫情影响下全球汽车市场的一抹亮色。

汽车消费回暖

“这段时间预订新车的人非常多，目前最早预订的估计也得7月15日才能提车。”北京盛世路骐汽车销售有限公司销售经理王女士告诉国际商报记者，疫情好转之后，买车的人逐渐增多带动了销售回暖。店里正在预售的新车采用了最新推出的刀片电池，续航里程能够达到五六百公里，符合家庭出行需要，交定金购车的人非常多。

位于北京朝阳区的一家比亚迪4S店，接近下班时间，来看车的人多起来。80后张女士一家对两款车犹豫不决：“现在受疫情影响，公交出行不方便，家里有辆车出去办事、旅游都比较方便。”

这是普遍现象。北京福田国际贸易有限公司品牌总监孙菲在接受国际商报记者采访时透露，虽然受到疫情影响，福田汽车开年仍实现了“逆势增长”。增长的动力来自多方面：一是为适应法规环境变化对产品结构进行了调整，给轻卡产品带来市场增长机会；二是积极响应国家老旧机动车用户置换的政策，凭借庞大的客户保有量优势拉动了销量增长。

更新数据显示，据中国汽车工业协会统计，今年6月上中旬，11家重点企业汽车产销累计分别完成142.7万辆和108.3万辆，环比分别增长25.8%和18.1%，同比分别增长45.9%和15.7%。而从更为宏观的数据来看，今年1-5月，汽车类零售额12785亿元，同比下降17%，降幅比1-4月收窄5.6个百分点，占社会消费品零售总额的9.2%，占比高于1-4月，继续呈现回升态势。

多因素在驱动

“国家出台了一系列政策，对稳定国内汽车市场起到了重要作用。”说起汽车销量增长的原因，奇瑞汽车股份有限公司党委书记、董事长尹同跃直言，一方面延长新能源车购置补贴、放宽汽车限购和“汽车下乡”等政策直接促进了汽车消费持续回暖；另一方面，各地加快新能源汽车充电基础设施网点布局和建设、加大城市新建公共停车场力度、加强居民小区停车位规划与改造等政策持续带动了汽车消费的回升。

汽车作为国民经济战略性、支柱性产业，因其产业链长、对经济和就业的拉动效果明显，持续受到政策加持。在今年的政府工作报告中，扩大汽车消费更成为关键词。

在此背景下，从中央到地方，政策红利都在加快释放。今年3月，商务部等部门发布《关于支持商贸流通企业复工营业的通知》，要求各地商务主管部门积极推动出台新车购置补贴、汽车“以旧换新”补贴等措施，采取汽车限购措施地区的商务主管部门要积极推动优化汽车限购措施，稳定和扩大汽车消费。工信部要求积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额，带动汽车及其相关产品消费。国家发展改革委等部门提出要促进机动车报废更新、促进汽车限购向引导使用政策转变，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌限额等鼓励举措。此外，在地方层面，佛山、湘潭、广州、珠海、长沙、重庆等地纷纷出台鼓励汽车消费的政策，北京、广州、深圳、贵阳等地则增加了汽车号牌指标，有力促进了汽车消费回暖。

6月16日，新宝骏与苏宁签约共同打造线上新能源旗舰店，推动着汽车销售模式的变革，为汽车消费带来新契机。中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍在“零售创新促进制造业高质量发展报告发布会暨专家座谈会”上表示，疫情发生以来，线上消费更受青睐，零售创新正在从高技术、高效率、高品质、高附加值四个方面发力促进制造业高质量发展。

新消费群体也成为带动汽车消费市场的重要力量。王女士透露，目前从到店购买汽车的人群来看，20~35岁年龄段的工薪阶层占三分之一以上。

(责编：李都也(实习生)、李栋)