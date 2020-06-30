穆迪：多数中国企业受疫情影响不大

本报讯穆迪投资者服务公司近日发布报告称，在穆迪授予评级的256家中国非金融企业中，约6%的企业(15家企业)受新冠肺炎疫情影响较大，其中多家企业再融资风险较高。

报告显示，大多数受评中国企业受疫情影响较小或中等，其中35%(90家企业)的受评企业受疫情影响中等，59%(151家企业)受影响较小；在受疫情影响较大的中国企业中，超过半数企业面临再融资或流动性压力。

穆迪副总裁、高级分析师黎锦雄称：“对消费需求和信心最为敏感的行业，以及受油价震荡负面影响最大的企业受疫情所致行业下行的冲击最大。在中国，这些行业包括线下非必需品零售、油气、油田服务和旅行服务业。”

为体现出高风险企业所面临的挑战，所有相关企业的展望均为负面或已被列入下调观察名单。此外，受疫情影响较大的企业中，超过半数企业面临较高的再融资风险，原因是其到期债务规模较大，而资本市场融资环境偏紧。

受疫情影响“中等”的行业主要受的是疫情的间接冲击，包括汽车、化工、金属与采矿、港口、收费公路和房地产业。

低风险行业提供以下类别的商品和服务：生活必需的、支持经济增长的，或因居家时间变长而需求旺盛的。由于地域和运营的多样性减轻了任一区域或细分市场所受到的影响，一些行业的风险敞口也较小。此类行业包括建筑与工程、互联网和物流以及地方政府融资平台。

此外，企业的风险敞口可能不同于其所处行业的风险敞口，同一行业企业的风险敞口也可能存在差异。例如，几乎所有国有企业，无论其处于哪个行业，其风险敞口均为较小或中等，因为其有强劲的财务缓冲且境内融资渠道顺畅，并且在必要时可能会得到政府的支持。 （何芬兰）

(责编：李都也(实习生)、李栋)