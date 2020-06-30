最后一天！个税年度汇算截止，退税不领就打水漂了

中新网客户端北京6月30日电(记者 李金磊)6月30日，是2019年度个税综合所得年度汇算的最后一天。没有申请退税的，要抓紧了，否则不领就打水漂了。没有办理补税的，也要抓紧了，否则将面临罚款和滞纳金，还会影响个人信用。

个税年度汇算最后一天

2019年度个税综合所得的年度汇算是在2020年3月1日至6月30日办理。6月30日是办理年度汇算的最后一天了。

所谓个税年度汇算，就是“合并全年收入，按年计算税款”，然后多退少补。也就是将工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费4项所得合并为“综合所得”，按年计算个税。

具体计算公式如下：

2019年度汇算应退或应补税额=[(综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-捐赠)×适用税率-速算扣除数]-2019年已预缴税额

个人所得税税率表。

个税退税不领就打水漂了

谁能退税呢？只要你因为平时扣除不足或未申报扣除等原因导致多预缴了税款，无论收入高低，无论退税额多少，纳税人都可以申请退税。

比如，你2019年综合所得年收入额不足6万元，但某个月收入比较高，预缴了个税，是可以退税的。

举个例子：小明1月领取工资1万元、个人缴付“三险一金”2000元，假设没有专项附加扣除，预缴个税90元；其他月份每月工资4000元，无须预缴个税。全年看，因纳税人年收入额不足6万元无须缴税，因此预缴的90元税款可以申请退还。

再比如，如果你2019年没申报享受新增的6项专项附加扣除(子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人)，申报后也可能退税。

举个例子，老王每月工资1万元、个人缴付“三险一金”2000元，有两个上小学的孩子，按规定可以每月享受2000元(全年24000元)的子女教育专项附加扣除。但因其在预缴环节未填报，使得计算个税时未减除子女教育专项附加扣除，全年预缴个税1080元。其在年度汇算时填报了相关信息后可补充扣除24000元，扣除后全年应纳个税360元，按规定其可以申请退税720元。

如果你可以退税，但没有申报的话，这笔钱就要打水漂了。当然，需要说明的是，退税可以放弃，无需承担任何责任。

微博网友收到的退税截图。

未补税将面临罚款、滞纳金

虽然退税可以放弃，但是补税不可以放弃。如果你是需要补税的话，是必须要办理年度汇算的。

哪些人需要补税？也就是，综合所得年收入超过12万元且年度汇算补税金额在400元以上的纳税人，需要办理补税。

可能有小伙伴看到自己要补税，想要置之不理。但这种逃避心理不可取，没有按时补税，后果比较严重，不要被罚款，还要加收滞纳金，影响个人信用。

国家税务总局表示，如果你是属于应当补税的，办理年度汇算是你的义务。如果没有补税，可能面临税务行政处罚，并记入个人纳税信用档案。

根据税收征管法第六十二条，纳税人未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料的，由税务机关责令限期改正，可以处2000元以下的罚款；情节严重的，可以处2000元以上1万元以下的罚款，并追缴税款、加征滞纳金。滞纳金则从超过缴纳期限之日起，按日加收滞纳税款万分之五。

切勿轻信所谓的退税“秘笈”

在个税年度汇算办理过程中，有人看别人可以退税，而自己的应退税金额却是0，心有不甘，于是打起了歪主意，轻信网上流传的“退税攻略”、“退税秘笈”，进行了虚假申报。

浙江税务局公布的一个案例显示，纳税人张某，个税年度汇算按照系统试算应退税0元，但通过虚增填报2019年本人大病医疗专项附加扣除，申请退税202.12元。税务部门在日常监控中，发现张某的专项附加扣除数据有疑点，并联系张某进行核实，要求提供相关留存备查资料，但张某无法提供。最终，税务部门告知张某不如实报送专项附加扣除信息的法律责任，并辅导张某及时更正申报。

税务部门提醒，办理年度汇算退税，需纳税人自行申报，个人要对申报信息的真实性、准确性和完整性负责。不要轻信网传、口传的所谓“退税秘笈”，避免出现违反税法规定的错误申报或不实申报。

你办理个税年度汇算了吗？是退税还是补税？(完)

(责编：李都也(实习生)、李栋)