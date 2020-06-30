人民网>>财经

最后一天！个税年度汇算截止，退税不领就打水漂了

李金磊

2020年06月30日08:14  来源：中国新闻网
 

最后一天！个税年度汇算截止，退税不领就打水漂了

中新网客户端北京6月30日电(记者 李金磊)6月30日，是2019年度个税综合所得年度汇算的最后一天。没有申请退税的，要抓紧了，否则不领就打水漂了。没有办理补税的，也要抓紧了，否则将面临罚款和滞纳金，还会影响个人信用。

个税年度汇算最后一天

2019年度个税综合所得的年度汇算是在2020年3月1日至6月30日办理。6月30日是办理年度汇算的最后一天了。

所谓个税年度汇算，就是“合并全年收入，按年计算税款”，然后多退少补。也就是将工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费4项所得合并为“综合所得”，按年计算个税。

具体计算公式如下：

2019年度汇算应退或应补税额=[(综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-捐赠)×适用税率-速算扣除数]-2019年已预缴税额

个人所得税税率表。

个人所得税税率表。

个税退税不领就打水漂了

谁能退税呢？只要你因为平时扣除不足或未申报扣除等原因导致多预缴了税款，无论收入高低，无论退税额多少，纳税人都可以申请退税。

比如，你2019年综合所得年收入额不足6万元，但某个月收入比较高，预缴了个税，是可以退税的。

举个例子：小明1月领取工资1万元、个人缴付“三险一金”2000元，假设没有专项附加扣除，预缴个税90元；其他月份每月工资4000元，无须预缴个税。全年看，因纳税人年收入额不足6万元无须缴税，因此预缴的90元税款可以申请退还。

再比如，如果你2019年没申报享受新增的6项专项附加扣除(子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人)，申报后也可能退税。

举个例子，老王每月工资1万元、个人缴付“三险一金”2000元，有两个上小学的孩子，按规定可以每月享受2000元(全年24000元)的子女教育专项附加扣除。但因其在预缴环节未填报，使得计算个税时未减除子女教育专项附加扣除，全年预缴个税1080元。其在年度汇算时填报了相关信息后可补充扣除24000元，扣除后全年应纳个税360元，按规定其可以申请退税720元。

如果你可以退税，但没有申报的话，这笔钱就要打水漂了。当然，需要说明的是，退税可以放弃，无需承担任何责任。

微博网友收到的退税截图。

微博网友收到的退税截图。

未补税将面临罚款、滞纳金

虽然退税可以放弃，但是补税不可以放弃。如果你是需要补税的话，是必须要办理年度汇算的。

哪些人需要补税？也就是，综合所得年收入超过12万元且年度汇算补税金额在400元以上的纳税人，需要办理补税。

可能有小伙伴看到自己要补税，想要置之不理。但这种逃避心理不可取，没有按时补税，后果比较严重，不要被罚款，还要加收滞纳金，影响个人信用。

国家税务总局表示，如果你是属于应当补税的，办理年度汇算是你的义务。如果没有补税，可能面临税务行政处罚，并记入个人纳税信用档案。

根据税收征管法第六十二条，纳税人未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料的，由税务机关责令限期改正，可以处2000元以下的罚款；情节严重的，可以处2000元以上1万元以下的罚款，并追缴税款、加征滞纳金。滞纳金则从超过缴纳期限之日起，按日加收滞纳税款万分之五。

切勿轻信所谓的退税“秘笈”

在个税年度汇算办理过程中，有人看别人可以退税，而自己的应退税金额却是0，心有不甘，于是打起了歪主意，轻信网上流传的“退税攻略”、“退税秘笈”，进行了虚假申报。

浙江税务局公布的一个案例显示，纳税人张某，个税年度汇算按照系统试算应退税0元，但通过虚增填报2019年本人大病医疗专项附加扣除，申请退税202.12元。税务部门在日常监控中，发现张某的专项附加扣除数据有疑点，并联系张某进行核实，要求提供相关留存备查资料，但张某无法提供。最终，税务部门告知张某不如实报送专项附加扣除信息的法律责任，并辅导张某及时更正申报。

税务部门提醒，办理年度汇算退税，需纳税人自行申报，个人要对申报信息的真实性、准确性和完整性负责。不要轻信网传、口传的所谓“退税秘笈”，避免出现违反税法规定的错误申报或不实申报。

你办理个税年度汇算了吗？是退税还是补税？(完)

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved