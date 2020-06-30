7月新规来了：直播带货有了新标准 买新车可选装原厂ETC

中新经纬客户端6月30日电 (徐世明)直播带货有了新标准、汽车“国六”排放标准将正式实施、多地公积金缴存有变化、垃圾分类再添两城……2020年下半年即将开启，7月这些新规正式实施。

【全国性新规】

海南离岛旅客免税购物额度提至10万元

财政部、海关总署、税务总局发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》明确，离岛旅客每年每人免税购物额度为10万元，不限次；扩大免税商品种类，增加电子消费产品等7类消费者青睐商品；仅限定化妆品、手机和酒类商品的单次购买数量；旅客购买商品超出免税限额、限量的部分，照章征收进境物品进口税；具有免税品经销资格的经营主体可按规定参与海南离岛免税经营。自2020年7月1日起实施。

“国六”排放标准正式实施

生态环境部等四部门联合发布关于调整轻型汽车国六排放标准实施有关要求的公告，自2020年7月1日起，全国范围实施轻型汽车国六排放标准，禁止生产国五排放标准轻型汽车，进口轻型汽车应符合国六排放标准。

目前，尚未实施国六排放标准的地区有：辽宁、吉林、黑龙江、福建、江西、湖北、湖南、广西、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等省份全部地区，以及山西、内蒙古、四川、陕西等省份的部分地区。

买新车可选装原厂ETC

工信部发布了关于调整《道路机动车辆产品准入审查要求》的通知，其中一项提到：自 2020年7月1日起，新申请产品准入的车型应在选装配置中增加ETC车载装置，供用户自主选装。

公职人员政务处分法施行

6月20日，十三届全国人大常委会第十九次会议表决通过《中华人民共和国公职人员政务处分法》，自2020年7月1日起施行。这是新中国成立以来第一部全面系统规范公职人员惩戒制度的国家法律。

2020版外商投资准入负面清单23日起施行

国家发展改革委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2020年版)》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2020年版)》，自2020年7月23日起施行。其中，金融领域，取消证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、寿险公司外资股比限制。

全国铁路实施三季度列车运行图

7月1日零时起，全国铁路实施三季度列车运行图，多条新线相继开通，铁路客货运输能力进一步提升，列车开行将根据客货需求及时增减。如：合杭高铁合肥至湖州段开通后，安排每日开行动车组列车60.5对；南通至上海铁路开通后，安排每日开行动车组列车46对、货物列车6对；内蒙古赤峰地区经京沈高铁接入全国高铁网；贵州六盘水地区经沪昆高铁接入全国高铁网。

加强生猪收购贩运主体基础信息管理

农业农村部发布《关于强化生猪收购贩运管理的通知》指出，各地要完善产地检疫信息管理，自7月1日起，指导从事生猪收购贩运的单位和个人通过微信小程序“牧运通”登记单位名称或个人姓名、营业执照或身份证、单位地址或家庭住址、联系方式等基础信息，实行全国统一编码。

直播带货将有新标准

6月24日，中国广告协会发布《网络直播营销行为规范》，为“带货”行业健康发展提供了行为指南。《规范》包括前言共6章44条，自2020年7月1日起施行。除了前言部分介绍制定出台《规范》的工作背景外，全面涵盖了网络直播营销活动普遍遵守的原则、针对不同主体的特定规范，鼓励情形和实施保障等。据介绍，《规范》是国内第一个出台的关于网络直播营销活动的专门规范。

【地方性新规】

多地公积金缴存有变化

北京发布通知，市行政事业单位住房公积金缴存年度统一调整为当年7月1日至次年6月30日，为顺利过渡，本次涉及需要调整的单位应于2020年6月30日前再次办理住房公积金缴存基数核定工作，2020年7月起按新的缴存基数执行。

上海市公积金管理中心发布公告，上海市2020年度住房公积金缴存基数、比例以及月缴存额上下限的调整时间从4月1日推迟至7月1日。住房公积金2020年度起止时间为2020年7月1日至2021年6月30日。住房公积金2019年度结束时间将顺延至2020年6月30日。

吉林发布《2020年度调整职工住房公积金缴存基数、比例及月缴存额的通知》，自2020年7月1日起，职工住房公积金缴存基数上限为17111.75元；下限为3422.35元。

南昌发布《2020年度调整住房公积金缴存基数、比例和月缴存额上、下限的通知》，缴存基数不高于22118元。2020年度住房公积金月缴存额上限为5308元(含单位、个人两部分)，下限260元(含单位、个人部分)。此次调整执行时间为2020年7月1日至2021年6月30日。

垃圾分类再添两城

《武汉市生活垃圾分类管理办法》已经2020年5月11日市人民政府第118次常务会议审议通过，自2020年7月1日起施行。其中违反相关规定，未将生活垃圾分类投放至相应收集容器的，责令改正；拒不改正的，对个人处50元以上200元以下罚款；将已分类的生活垃圾混合收运的，责令限期改正；逾期不改正的，对分类收运企业处5000元以上3万元以下罚款。

《烟台市市区生活垃圾分类实施方案》自2020年7月1日起施行。到2021年底，生活垃圾分类基础设施建设取得实质性突破。市民生活垃圾分类知晓率、垃圾分类覆盖面达到50%以上，生活垃圾回收利用率达到10%以上，资源化利用率达到80%以上，无害化处理率保持100%。

两省份骑电动自行车要戴头盔

《江苏省电动自行车管理条例》7月1日起施行。这是全国首个省级层面电动自行车管理地方性法规。随后，南京也发布通告，在南京市行政区域内，电动自行车驾乘人员必须佩戴安全头盔。未按规定佩戴的，自2020年7月1日起，处警告或者20元以上50元以下罚款。

《浙江省电动自行车管理条例》将于7月1日起施行。自此，浙江省电动自行车的生产、销售、登记、通行、停放及其相关管理活动都有法可依。《条例》规定，电动自行车驾驶人及搭载人应当佩戴安全头盔，如果违反，将被处以警告或者罚款20元至50元；互联网电动自行车租赁企业应当履行企业主体责任，随车提供安全头盔，如果违反，将被处以警告，可以并处2千元至2万元罚款。

湖北：养老保险参保登记信息本人变更无需审核

湖北省人社厅重新修订印发《湖北省城乡居民基本养老保险经办规程》，从2020年7月1日起实施。其中，参保人员的性别、民族、居住地址、联系电话等参保登记信息发生变更时，参保人员本人通过互联网服务渠道或服务窗口直接填报最新信息进行变更，无需审核。

山西：出台特殊工种提前退休办法

山西省人力资源和社会保障厅印发《企业特殊工种提前退休管理工作实施办法》的通知。《办法》自2020年7月1日起施行，其中明确，将实行特殊工种岗位信息备案制度，参保单位、政府双公示制度，公开接受社会和群众的监督。

海南：人工电子耳蜗纳入医保支付范围

根据《海南省医疗保障局关于规范我省基本医疗保险医用耗材医保支付标准的通知》规定，先天性耳聋患者人工电子耳蜗纳入海南省基本医疗保险医用耗材支付范围。在医保支付条件方面，参保人需同时满足2个条件：先天性双耳重度或极重度感音神经性聋患者；7周岁以下语前聋患者，或经听力语言康复后有一定言语基础的18周岁以下语前聋患者。

北京：发放阶段性失业补助金

北京市人社局、北京市财政局下发通知，要求做好阶段性失业补助金和临时生活补助申领发放，符合条件的失业人员可以按月领取最长6个月的失业补助金，对参保缴费满1年的，失业补助金标准为1408元/月；对参保缴费不足1年的，失业补助金标准为880元/月。2020年3月至6月，对领取失业补助金人员发放价格临时补贴，补贴标准在原标准基础上提高1倍。自7月1日起执行。

杭州：重型城市车辆实施国6a排放标准

为进一步打好柴油货车污染治理攻坚战，自7月1日起，杭州市所有生产、进口、销售和注册登记的重型城市车辆应符合国6a排放标准。

西安：秦岭生态环境保护条例施行

6月23日，陕西西安市人大常委会召开新闻发布会，公布新修订的《西安市秦岭生态环境保护条例》。《条例》自2020年7月1日起施行，从管理体制、生态环境保护规划、自然资源保护、人文资源保护、开发建设活动的生态环境保护、保障措施、法律责任等方面对西安市秦岭生态环境保护工作进行了规范，共九章九十九条，为打好秦岭生态环境保护攻坚战提供了坚强的法律依据。

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(责编：李都也(实习生)、李栋)