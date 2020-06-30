21省份端午旅游收入“成绩单”：湖南暂列第一 4地超50亿

中新经纬客户端6月30日电 (熊家丽)今年端午节假期是我国进入常态化疫情防控阶段后的第二个小长假。据中新经纬客户端不完全统计，截至6月29日19时，湖南、上海、广东、云南、新疆等21省份公布了端午假期旅游数据，其中有4省份旅游收入超50亿。

4省份旅游收入超50亿

2020年端午假期(6月25—27日)，全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元。

分省份来看，旅游收入方面，上述21省份中，湖南、上海、广东、云南4省份端午旅游收入均超过50亿元。其中，湖南以80.83亿元居首，上海以58亿元位列第二，广东52.6亿元排名第三，云南则以50.3亿元紧随其后，排在第四。

接待游客人次方面，湖南、广东、贵州、陕西、湖北、山西、云南、河南、江西、辽宁等10省份接待游客总数均超500万次。其中，湖南和广东两省份均突破千万人次。

自驾游、周边游和文化休闲，带动旅游市场有序复苏。中国旅游研究院指出，出游的谨慎态度已呈明显的缓和迹象。端午假期，全国接待国内游客同比恢复50.9%，实现旅游收入同比恢复31.2%。与劳动节假期相比，恢复进度分别回落2.7个和5.5个百分点。但是与清明节假期相比，恢复进度则分别提高12.3和11.9个百分点，人均每次旅游消费也有明显增加。数据表明，旅游消费的信心正在恢复，产业振兴的动能开始积聚，旅游经济触底反弹和稳中向好的趋势仍在继续。

预约旅游成景区管理刚性要求

文化和旅游部指出，预约旅游成为景区管理的刚性要求。端午假日期间，文旅部督促各地坚持限量、预约、错峰要求，严守景区接待游客量不超过最大承载量30%这条底线。

中国旅游研究院表示，端午节假日期间，“预约、分餐制、一米线”等旅游消费安全意识进一步增强，文明旅游蔚然成风，“要旅游必预约，无预约不旅游”已逐渐成为人们休闲旅游的新习惯。

中国旅游研究院调研数据显示，端午节期间，有81.7%的游客体验了预约，较劳动节期间提高4.3个百分点，其中71.4%的游客认为预约体验很好。部分未能预约到门票的游客表示虽有遗憾，但对预约出行表示理解与支持。27日，携程发布的《端午旅游市场大数据报告》也显示，今年端午节，游客对高品质的高端产品、预约制度的认同度越来越高，已成为今年旅行市场的主流选择。

机构：中远程旅游市场有序复苏

端午小长假运输期间，全国铁路发送旅客2678万人次，日均发送旅客670万人次；6月25日，全国铁路发送旅客753万人次，创2020年春节后单日旅客发送量新高。中国旅游研究院认为，中远程交通客运平稳有序，旅游市场复苏的先行信号开始显现。

美团大数据显示，端午节整体机票价格较去年下降30%，多条航线推出机票2-6折不等的优惠幅度，北京—上海、北京—广州、北京—昆明、北京—西安、北京—贵阳往返机票低至五百元上下，预定量减幅较节前有明显改善。旅游研究院调研数据显示，端午节期间300公里以上出游距离游客占比为12.7%，较劳动节期间提高了2.4个百分点，中远程旅游市场呈有序复苏迹象。

中国旅游研究院院长戴斌指出，疫情期间，全国没有因为有组织的旅游活动而发生疫情的传播与扩散，没有出现大面积的企业倒闭和员工失业，没有出现重大旅游安全事故和负面舆情。随着疫情防控形势的发展，旅游战线的工作重点正在从防控型复工转向产业振兴，文化和旅游高质量融合发展的基本面预期乐观。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)