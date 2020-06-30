解盘年中经济：上半年中国经济在坎坷前行中稳步复苏

不知不觉，2020年已至中盘，回望过去6个月的坎坷征途，尽管猝不及防的疫情让中国经济列车踩了急刹，但挂挡重启之后，依然平稳向前。从国家统计局近日陆续发布的经济数据看，5月份多项经济指标持续改善，已驶入复工复产、复市复业回升通道的中国经济正稳步复苏。

工业利润增长超预期，服务业生产由负转正

小区马路对面高高的塔吊亮灯了，工地上不断传来钢材碰撞的叮叮当当声。随着疫情防控形势的好转和一系列逆周期宏观调控政策效果逐步显现，自3月份开始，工业、服务业指标便出现较为明显的改善。到了5月份，工业增长呈现加快发展势头，服务业生产更是由降转升，今年以来首次实现正增长。从国家统计局发布的数据来看，5月份，规模以上工业增加值同比增长4.4%，连续2个月正增长；服务业生产指数由上月同比下降4.5%转为同比增长1.0%。

“今年上半年，中国经济运行总体经受住了疫情的冲击，表现出了极大的韧性，有效应对疫情和组织复工复产复市等工作到位，取得了明显成效。”中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才对中国经济时报记者说。

他表示，5月份规模以上工业企业利润增速由负转正，各项经济指标都呈现“V”型反弹，二季度的GDP实际增速有望向“零”靠拢。

数据显示，5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额5823.4亿元，由4月份同比下降4.3%转为增长6.0%。在成本压力减缓、市场需求改善、相关扶持政策效果显现等多重有利因素的作用下，石油加工、电力、化工、钢铁行业利润明显改善。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，尽管5月份工业企业利润实现今年以来首次增长，但疫情影响下市场需求依然偏弱，利润回升的持续性还需进一步观察。徐洪才也提醒，“虽然复工率在上升，但是复工不达产的现象还比较普遍。”

出口、投资、消费“三驾马车”两驾已起跑

在今年头两个月，受疫情冲击，拉动中国经济增长的“三驾马车”出现悬崖式下跌，投资、消费和外贸出口增速分别为-24.5%、20.5%和-10.9%，不过3月中旬以后，境内疫情逐渐得到控制，复工复产、复商复市工作稳步推进。从5月数据看，内需复苏较为明显，瘸腿的“三驾马车”日渐恢复，投资、消费“两驾马车”已经跑起来了。

进入5月，大家明显感到路上的车多了，商场、超市、餐馆、景区的人气旺了，昔日繁华的城市景象悄然回归。随着全国疫情防控形势持续向好，居民外出购物和就餐活动加快恢复，市场销售连续3个月好转，从数据上看，5月份社会消费品零售总额同比降幅比上月收窄4.7个百分点，其中，商品零售额仅同比下降0.8%，这意味着规模已经很接近上年同期水平。消费市场持续改善得益于各地发放消费券、发展“地摊经济”和其他扩内需、促消费政策的协同发力。

投资马车也从危险边缘回归安全地带，降幅连续3个月收窄，高技术产业、社会领域投资增速均由负转正。

随着国内疫情得到有效控制和经济社会秩序有序恢复，在一系列稳投资政策的作用下，投资项目建设持续加快，1—5月份，全国固定资产投资同比降幅比1—4月份收窄4个百分点。此外，基础设施投资、制造业投资、房地产开发投资三大主要投资都在同步恢复。其中，基础设施投资同比降幅比1—4月份收窄5.5个百分点。而高技术产业和社会领域投资增速由负转正。

近几个月我国外贸有所回稳，5月出口优于预期，以人民币计价的出口增长1.4%。

商务部国际贸易经济合作研究院副院长张威在接受本报记者采访时分析，从前5个月的数据看，我国对外贸易正处于稳步恢复之中。1—5月，进出口总额和出口总额降幅逐步收窄，显示外部市场需求有所好转，我国企业应对疫情常态化的能力逐步增强，多渠道、多元化市场开拓取得积极成效。我国与周边国家贸易恢复较快，其中，对东盟国家出口和进口均实现了正增长，亚洲区域供应链网络的韧性和潜力进一步凸显。

此外，诸如财政收入、CPI等多项重要经济指标也在持续改善，中国经济新动能不断增强。

稳步复苏，下半年中国经济有望正增长

“稳步复苏”是张威对上半年经济形势的总体判断。她说，从生产、消费等主要指标来看，我国经济正在稳步恢复，趋势向好。总体而言，上半年中国经济随着疫情形势的发展而变化，从当月看不少指标仍低于上年同期水平，从累计值看，很多指标仍在下降。虽然整体在逐步复苏，但尚未恢复到正常水平。

中国人民大学国家经济学教材建设重点研究基地执行主任、经济学院教授陈彦斌也有同样担忧。

以消费为例，陈彦斌向本报记者分析，无论是发放消费券还是发展“地摊经济”，都只是疫情冲击之下的权宜之计，还不能从根本上解决当前居民消费持续低迷的问题。货币政策等传统宏观政策对此作用也很有限，只有依靠改革的办法才能真正有效提振居民消费。

他提出五点建议，一是转变经济发展模式，增强消费对经济发展的基础性作用。二是从初次分配和再次分配两方面入手，缩小居民收入差距，壮大中等收入群体。三是加快建立房地产市场平稳健康发展的长效机制，减轻居民部门住房债务负担，降低居民债务对消费的抑制作用。四是健全社会保障体系，根本性地减轻居民在教育、医疗、养老、住房等方面的后顾之忧，降低居民预防性储蓄。五是构建“世界工厂+世界市场”新模式。

国际货币基金组织（IMF）6月24日发布最新世界经济展望报告，预计2020年全球GDP增速为-4.9%，此前预期为-3%。预计中国2020年经济增速为1%，为全球主要经济体中唯一实现正增长的。

展望下半年经济形势，张威说，下半年经济走向何方充满了不确定性，包括会否发生第二波疫情？如果能在控制疫情和稳定经济中间找到很好的平衡点，全球经济总体上会向好，但是经济和贸易下滑的势头仍不容易被遏制，仍需要很长时间恢复。

徐洪才对我国经济形势则更为乐观，“肯定好于上半年经济，全年经济正增长没问题。”他预计，全年经济增速在1%-2%。今年以来，实施优化营商环境条例、外商投资法，推进要素市场化配置改革，以及近期深圳创业板市场试点注册制都在一定程度上助力经济恢复；特别是民法典的颁布，功在长远，对经济发展的影响更为深远。

(责编：李都也(实习生)、李栋)