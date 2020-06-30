中国经济的上半年答卷已初露端倪 呈现四大亮点

2020年中期已至，中国经济在历经新冠肺炎疫情冲击下的全面暂停之后，自2月下旬逐步走上推动全面复工复产的道路，这个肩负14亿人民生计的巨大经济体向复苏道路迈出的每一步都信心十足。

伴随着疫情防控取得初步胜利并进入常态化，社会各部门正在迈稳复苏步伐。各界亦期待中国经济“巨轮”在按下“重启键”后，能够重回快速发展轨道。

事物的整体向好在前期注定会透露出一定的迹象。本版聚焦CPI和PPI的趋势表现，以及财政、就业、消费等方面呈现的亮点，深度剖析疫情暴发以来，政策落实如何践行从政府政策让渡到企业运营，从而助力中国经济迸发出由表及里的积极变化。

在深度全球化的今天，中国的经济表现牵动全球，甚至可能会成为新一轮全球经济的风向标。国际货币基金组织（IMF）日前发布的世界经济展望报告预计，2020年全球GDP增速为-4.9%。其中，关于中国经济的预测为唯一一个实现正增长的主要经济体。同时，对于2021年的中国经济，IMF更是给出了正增长8.2%的预测。

截至目前，虽然上半年数据尚未正式揭开面目，但中国经济的上半年答卷已初露端倪。本版从已有的部分数据趋势性判断，提前带读者前瞻中国经济复苏回暖、重回发展轨道的一系列积极变化。

接受中国经济时报记者采访的专家认为，综合而言，在历经了接连数月的综合政策作用下，主要经济指标呈现积极变化。

第一，CPI和PPI标注下的物价指数超预期回落，为宏观调控政策腾挪出更多的时间与空间，尤其利好货币政策精准滴灌。

第二，围绕全年减税主基调的积极财政政策部署，财政收入持续下降的背后，呈现的积极变化也印证了政府与企业共克时艰，助力企业生存的坚韧与担当。

第三，作为积极成果，在“六稳”和“六保”任务中均居于首位的就业问题，正在成为各地方施策的重中之重，也使得当前的新增就业任务超额完成，奠定了全年保就业的任务基础。

第四，消费作为经济发展的有力支撑，受益于扩内需和促消费政策实施，5月商品零售规模接近上年同月水平。由此可见，消费整体正在向去年同期水平靠拢，并呈现更加鲜明的新时代特征。

专家认为，以上积极因素的累积，本质上正在酝酿一场新的质变，而质变后的中国经济，注定将被注入新的发展动力和“血液”，并带动中国经济加快复苏。

(责编：李都也(实习生)、李栋)