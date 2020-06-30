促消费政策落地见效 市场持续回暖消费正全面复苏

亮点：消费市场持续回暖，国人消费正在全面复苏

随着全国疫情防控形势持续向好，居民外出购物和就餐活动持续恢复，市场销售连续3个月有所好转。国家统计局数据显示，5月份，社会消费品零售总额同比名义下降2.8%，降幅在4月份收窄8.3个百分点的基础上，再次收窄4.7个百分点，扣除价格因素，实际下降3.7%，收窄5.4个百分点。

商品零售规模已接近上年同月水平。5月份，商品零售额同比下降0.8%，降幅比4月份收窄3.8个百分点。在市场分析人士看来，受益于扩内需和促消费政策实施，国人消费正在全面复苏，且展现出线上消费的强劲动力。

数据显示，1—5月份，全国实物商品网上零售额同比增长11.5%，增速比1—4月份加快2.9个百分点。实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重为24.3%，比上年同期提高5.4个百分点。

原因：促消费政策落地见效，利好市场销售巩固回升

谈及5月份消费数据的向好，国家统计局贸易外经司统计师张敏在分析原因时表示，在居民生活秩序逐步恢复以及各项促消费政策落地显效的共同带动下，市场销售好转态势进一步巩固。下阶段，随着扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的持续推进，以及扩大内需战略的实施，消费市场将逐步回归正常。

张敏分析，随着全国疫情防控形势持续向好，居民外出购物和就餐活动加快恢复，综合致使市场销售连续3个月好转。此外，部分消费升级类商品保持较快增长。在中央和地方出台的稳定和促进汽车消费政策带动下，居民购车和换车需求持续释放，汽车市场销售回暖。中国汽车工业协会数据显示，5月份乘用车销售量同比增长7%，4月份下降2.6%。

点评：消费潜力释放利好需求供给有效对接

“随着消费市场逐步回归常态，我国消费势头开始出现上扬。”中国人民大学经济学院党委常务副书记、国家发展与战略研究院研究员王晋斌在接受中国经济时报记者采访时表示，一方面，是国家推动内需战略以及促进消费回升等发挥成效。另一方面，这也表明我国超大规模的消费市场具有“强刚性、足韧性”的基础，可以为经济平稳运行提供强大支撑。

“随着消费潜力逐步释放，消费结构不断升级，也需要不断推进供给侧结构性改革，提升供给水平、产品质量、服务品位，从而更好满足消费需求。”王晋斌表示，我国拥有超大规模市场，一旦逐步释放消费潜力，必将为中国经济持续复苏带来压舱石和动力源的双重作用。

（本版报道由本报记者李海楠、童彤采写）

(责编：李都也(实习生)、李栋)