财经观察｜“搁浅”的瑞幸和“上岸”的中国咖啡产业

近日，瑞幸咖啡发布声明称，公司已于6月29日在纳斯达克停牌，并进行退市备案。

对瑞幸咖啡来说，退市已成定局。

令人唏嘘的是，曾声称要在门店和杯量全面超越星巴克，成为中国最大的连锁咖啡品牌的瑞幸，在交易13个多月后却在纳斯达克迎来了自己的“梦碎时刻”。

瑞幸的生长、高光和挫折，对国内咖啡产业来说，更像是一针“清醒剂”。如何在竞争激烈的消费市场中寻找生存空间，如何找到适合中国市场和中国消费者的发展路径，中国咖啡产业和创业者们，需要重新思考。

闪电扩张难逃资金压力 万店目标暂搁浅

起步时疯狂烧钱补贴、成立19个月火速上市、上市13个月狼狈退市，除了让咖啡消费者记住了中国也有连锁咖啡品牌，瑞幸咖啡还在资本市场留下了难忘一笔。

据了解，瑞幸咖啡成立于2017年底，2018年7月，瑞幸的门店数量超过了在华布局12年的英国连锁咖啡品牌Costa，12月25日，瑞幸宣布已完成2018年2000家门店布局计划，而星巴克完成这一开店数量花了17年时间。2019年初，CEO钱治亚定下了新建2500家门店、年底总数超4500家的年度目标，到2019年中旬，钱治亚又提出2021年底建成10000家门店的新目标。

万家门店目标的压力下，瑞幸咖啡闪电扩张，随处可见的门店，APP下单的便捷购物方式，“小蓝杯”迅速火遍街头巷尾。

“第一杯免费”、“买2赠1”、“买5赠5”、“3.8折品尝大师咖啡”……自创建之处，瑞幸咖啡就用大幅度补贴吸引消费者。上市前夕，钱治亚曾表示，瑞幸暂不考虑盈利，补贴政策还将持续3至5年。

然而，持续扩张和持续补贴也让企业难逃资金压力，瑞幸咖啡亏损持续扩大。

招股书披露，瑞幸咖啡于成立至2017年底、2018年、2019年前三季度，净亏损分别约为0.56亿元、16.19亿元、17.65亿元，累积亏损34.4亿元。

随着瑞幸咖啡的停牌，其万家门店的目标只怕难逃“搁浅”。

根据天眼查统计数据显示，2020年至今，我国仅新增186家企业名称中含“瑞幸咖啡”的企业，与去年同期相比增速为-80.6%，今年，我国共有99家相关企业已经注销或吊销。截至2020年6月28日，全国名称含“瑞幸咖啡”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业共3856家。

22亿财务造假实锤 或面临百亿美元索赔

退市前的瑞幸咖啡，也曾做过挣扎。

2月被浑水做空，瑞幸咖啡发布声明，全面回应国外做空机构浑水研究发布的匿名作者报告，甚至表示将采取措施来追索恶意指控，以保护股东们的利益；3月被安永掌握财务造假实证；4月2日，美股开盘前，瑞幸向美国证监会（SEC）提交报告，直接承认：内部调查初步阶段确定的信息表明，从2019年二季度开始，公司首席运营官兼董事刘剑以及向他报告的几名员工从事了不当行为，包括捏造某些交易。从二季度到四季度与虚假交易相关的总销售金额约为人民币22亿元，这造成了某些成本和费用也因虚假交易而大幅膨胀，目前公司正在评估不当行为对其财务报表的整体财务影响。

自曝22亿财务造假后的瑞幸咖啡开盘后不到1小时6次熔断，截至收盘每股6.4美元，暴跌75.57%，其中最高跌至85%，一夜市值蒸发50亿美元。

4月3日，中国证监会发布声明称，高度关注瑞幸咖啡财务造假事件，对该公司财务造假行为表示强烈的谴责。中国证监会表示，将按照国际证券监管合作的有关安排，依法对相关情况进行核查，坚决打击证券欺诈行为，切实保护投资者权益。

退市板上钉钉，对于瑞幸咖啡来说，困难可能只是开始。

不仅要面对来自中美两地监管机构的行政处罚，还要面对股民的集体诉讼，有相关专业律师在接受媒体采访时表示，预测瑞幸咖啡赔偿金额总计或超百亿美元。

绝望的瑞幸 有希望的咖啡产业

虽然在交易所退市，瑞幸咖啡表示，在国内消费市场方面，瑞幸咖啡全国4000多家门店将正常运营，近3万名员工仍将一如既往的为用户提供优质产品和服务。

等待集体诉讼、证监会处罚和巨额赔偿的瑞幸咖啡前景虽堪忧，但中国咖啡市场和相关产业链却蕴含着希望。

前瞻产业研究院发布《2020-2025年中国咖啡行业市场需求与投资规划分析报告》显示，中国咖啡市场正在进入一个高速发展的阶段。数据统计，2013至2019年，我国人均咖啡消费量逐年上升，中国咖啡消费年均增速达15%，预计到2025年，中国咖啡市场规模将达到2171亿元。

天眼查专业数据显示，我国共有超14万家企业名称或经营范围含“咖啡”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业。

值得注意的是，随着消费者对生活品质的追求，我国咖啡消费市场也呈现多元化的特征。经过速溶咖啡、咖啡店现磨咖啡的消费习惯阶段，我国咖啡爱好者们已经开始进入购买胶囊、挂耳等便携咖啡品类的阶段。天猫618数据显示，今年的购物节期间，咖啡品类销量增长超90%，其中，新锐品牌引领了品类的爆发式增长，精品速溶、咖啡液、挂耳咖啡、胶囊咖啡等增长超200%。

业内分析，随着咖啡市场规模的不断扩大，咖啡器具、咖啡机等相关用品的消费热度也随之提升，同步促进了相关企业的发展。

“随着年轻人对咖啡的接受度和认识度提高，咖啡在中国市场的发展前景可期。”北京咖啡协会副会长、中国饭店协会西餐休闲餐委员会副主席王占京在接受人民网财经频道记者采访时表示，中国拥有庞大的咖啡消费市场，在云南、海南等地还有本土种植的咖啡豆，孕育出本土咖啡品牌是必然趋势。面对市场内发展较为成熟的西方品牌，本土品牌要想成功突围，不妨踏实下来，提高自身品质，做有中国特色的本土咖啡。

(责编：车柯蒙、孙阳)