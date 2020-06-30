国家统计局：6月份制造业及非制造业PMI稳中有升

人民网北京6月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，6月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.9%、54.4%和54.2%，均高于上月。
国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，当前，各地区各部门按照党中央、国务院部署，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，我国经济运行总体复苏态势持续向好。
赵庆河分析，6月份制造业主要有以下特点：一是供需两端持续回暖；二是价格指数有所上升；三是进出口指数均有改善；四是企业信心基本稳定。此外，虽然本月PMI指数有所回升，制造业稳步恢复，但不确定因素依然存在：一是进出口指数虽连续两个月改善，但仍位于临界点以下；二是部分行业复苏压力依然较大；三是小型企业生产经营困难较大。
中国制造业采购经理指数运行情况
6月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，比上月上升0.3个百分点。
从企业规模看，大、中型企业PMI分别为52.1%和50.2%，比上月上升0.5和1.4个百分点；小型企业PMI为48.9%，比上月下降1.9个百分点。
从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。
生产指数为53.9%，比上月上升0.7个百分点，表明制造业生产量环比继续回升。
新订单指数为51.4%，高于上月0.5个百分点，连续两个月回升，表明制造业市场需求继续恢复。
原材料库存指数为47.6%，比上月回升0.3个百分点，表明制造业主要原材料库存量降幅收窄。
从业人员指数为49.1%，低于上月0.3个百分点，表明制造业企业用工景气度略有回落。
供应商配送时间指数为50.5%，虽与上月持平，但高于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间有所加快。
中国非制造业采购经理指数运行情况
6月份，非制造业商务活动指数为54.4%，比上月上升0.8个百分点，连续四个月回升。
分行业看，建筑业商务活动指数为59.8%，比上月回落1.0个百分点。服务业商务活动指数为53.4%，比上月上升1.1个百分点。从行业大类看，铁路运输业、道路运输业、航空运输业、邮政业、电信广播电视卫星传输服务、互联网软件信息服务、货币金融服务、资本市场服务、保险业等行业商务活动指数位于55.0%及以上，租赁及商务服务业、居民服务业、文化体育娱乐业等行业商务活动指数位于临界点以下。
新订单指数为52.7%，比上月微升0.1个百分点，表明非制造业市场需求平稳回升。分行业看，建筑业新订单指数为55.2%，低于上月2.8个百分点；服务业新订单指数为52.3%，高于上月0.6个百分点。
投入品价格指数为52.9%，比上月上升0.9个百分点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平继续回升。分行业看，建筑业投入品价格指数为55.2%，低于上月4.8个百分点；服务业投入品价格指数为52.5%，高于上月1.9个百分点。
销售价格指数为49.5%，比上月回升0.9个百分点，表明非制造业销售价格总体降幅继续收窄。分行业看，建筑业销售价格指数为51.9%，低于上月2.8个百分点；服务业销售价格指数为49.1%，高于上月1.5个百分点。
从业人员指数为48.7%，高于上月0.2个百分点，表明非制造业用工景气小幅回升。分行业看，建筑业从业人员指数为57.4%，比上月回落1.4个百分点；服务业从业人员指数为47.1%，比上月回升0.4个百分点。
业务活动预期指数为60.3%，虽比上月回落3.6个百分点，但仍高于60.0%，表明非制造业企业对近期市场恢复比较乐观。分行业看，建筑业业务活动预期指数为67.8%，高于上月0.3个百分点；服务业业务活动预期指数为59.0%，比上月回落4.2个百分点。
中国综合PMI产出指数运行情况
6月份，综合PMI产出指数为54.2%，比上月上升0.8个百分点，表明我国企业生产运营持续改善。
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