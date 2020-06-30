人民网>>财经

国家统计局：6月份制造业及非制造业PMI稳中有升

2020年06月30日08:59  来源：人民网-财经频道
 

       人民网北京6月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，6月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.9%、54.4%和54.2%，均高于上月。

       国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，当前，各地区各部门按照党中央、国务院部署，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，我国经济运行总体复苏态势持续向好。

       赵庆河分析，6月份制造业主要有以下特点：一是供需两端持续回暖；二是价格指数有所上升；三是进出口指数均有改善；四是企业信心基本稳定。此外，虽然本月PMI指数有所回升，制造业稳步恢复，但不确定因素依然存在：一是进出口指数虽连续两个月改善，但仍位于临界点以下；二是部分行业复苏压力依然较大；三是小型企业生产经营困难较大。

       中国制造业采购经理指数运行情况

　　6月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，比上月上升0.3个百分点。

　　从企业规模看，大、中型企业PMI分别为52.1%和50.2%，比上月上升0.5和1.4个百分点；小型企业PMI为48.9%，比上月下降1.9个百分点。

　　从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。

　　生产指数为53.9%，比上月上升0.7个百分点，表明制造业生产量环比继续回升。

　　新订单指数为51.4%，高于上月0.5个百分点，连续两个月回升，表明制造业市场需求继续恢复。

　　原材料库存指数为47.6%，比上月回升0.3个百分点，表明制造业主要原材料库存量降幅收窄。

　　从业人员指数为49.1%，低于上月0.3个百分点，表明制造业企业用工景气度略有回落。

　　供应商配送时间指数为50.5%，虽与上月持平，但高于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间有所加快。

       中国非制造业采购经理指数运行情况

　　6月份，非制造业商务活动指数为54.4%，比上月上升0.8个百分点，连续四个月回升。

　　分行业看，建筑业商务活动指数为59.8%，比上月回落1.0个百分点。服务业商务活动指数为53.4%，比上月上升1.1个百分点。从行业大类看，铁路运输业、道路运输业、航空运输业、邮政业、电信广播电视卫星传输服务、互联网软件信息服务、货币金融服务、资本市场服务、保险业等行业商务活动指数位于55.0%及以上，租赁及商务服务业、居民服务业、文化体育娱乐业等行业商务活动指数位于临界点以下。

　　新订单指数为52.7%，比上月微升0.1个百分点，表明非制造业市场需求平稳回升。分行业看，建筑业新订单指数为55.2%，低于上月2.8个百分点；服务业新订单指数为52.3%，高于上月0.6个百分点。

　　投入品价格指数为52.9%，比上月上升0.9个百分点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平继续回升。分行业看，建筑业投入品价格指数为55.2%，低于上月4.8个百分点；服务业投入品价格指数为52.5%，高于上月1.9个百分点。

　　销售价格指数为49.5%，比上月回升0.9个百分点，表明非制造业销售价格总体降幅继续收窄。分行业看，建筑业销售价格指数为51.9%，低于上月2.8个百分点；服务业销售价格指数为49.1%，高于上月1.5个百分点。

　　从业人员指数为48.7%，高于上月0.2个百分点，表明非制造业用工景气小幅回升。分行业看，建筑业从业人员指数为57.4%，比上月回落1.4个百分点；服务业从业人员指数为47.1%，比上月回升0.4个百分点。

　　业务活动预期指数为60.3%，虽比上月回落3.6个百分点，但仍高于60.0%，表明非制造业企业对近期市场恢复比较乐观。分行业看，建筑业业务活动预期指数为67.8%，高于上月0.3个百分点；服务业业务活动预期指数为59.0%，比上月回落4.2个百分点。

       中国综合PMI产出指数运行情况

　　6月份，综合PMI产出指数为54.2%，比上月上升0.8个百分点，表明我国企业生产运营持续改善。

(责编：杨曦、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved