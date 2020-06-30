人社部：宁夏青海等地特色专场招聘提供8000余个岗位

人民网北京6月30日电 （记者林露）6月29日至30日，人社部百日千万网络招聘专项行动将陆续推出青海、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团特色专场招聘活动。
青海“高校毕业生就业服务专场招聘会”，共有青海建设集团、青海电子材料产业发展公司、新丁香粮油公司等50家用人单位参加，提供岗位500余个，涉及医药卫生、教育培训、信息技术、食品等行业。
宁夏“宁东基地企业2020年网络招聘会”，共有永农生物科学公司、 泰和芳纶纤维公司、瑞华新材料科技公司等32家用人单位参加，提供岗位1000余个，涉及化工、生物制药、新材料等行业。
新疆“旅游住宿专场网络招聘会”，共有喀纳斯白桦林度假酒店、星空弘业旅游投资开发公司等200余家用人单位参加，提供岗位1500余个，涵盖旅游顾问、产品销售、客户经理、客房服务等职位。
新疆生产建设兵团“综合特色专场”，共有中华联合财产保险、中粮屯河股份公司等287家用人单位参加，提供岗位5053个，涵盖会计、导游、律师、销售、美工等职位。
用人单位和求职者可通过中国公共招聘网（http://job. mohrss.gov.cn）、中国国家人才网（http://newjobs.com.cn）专项行动主会场页面直接进入地方特色专场，或通过主会场就业导引地图进入分会场参与。
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