国家统计局解读6月份中国采购经理指数

人民网北京6月30日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。

当前，各地区各部门按照党中央、国务院部署，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，我国经济运行总体复苏态势持续向好。2020年6月份，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.9%、54.4%和54.2%，均高于上月。

制造业采购经理指数小幅回升

6月份，制造业PMI为50.9%，高于上月0.3个百分点，在调查的21个行业中，有14个行业PMI高于临界点，较上月增加5个，制造业稳步恢复，基本面继续改善。本月主要特点：

一是供需两端持续回暖。生产指数和新订单指数分别为53.9%和51.4%，比上月上升0.7和0.5个百分点，其中新订单指数连续两个月回升。从行业情况看，医药、有色、通用设备、电气机械器材等制造业新订单指数和生产指数均明显高于上月，市场需求得到改善，企业生产动力有所增强。

二是价格指数有所上升。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为56.8%和52.4%，比上月回升5.2和3.7个百分点，均为年内高点。从行业情况看，石油加工、钢铁、有色等上游行业两个价格指数均高于上月，升至60.0%以上高位。

三是进出口指数均有改善。随着全球主要经济体先后重启经济，本月我国制造业进出口指数低位回升，其中新出口订单指数为42.6%，高于上月7.3个百分点，造纸印刷、石油加工、通用设备、电气机械器材等7个制造行业回升幅度大于10.0个百分点；进口指数为47.0%，较上月回升1.7个百分点，石油加工、化学原料制品、化学纤维及橡胶塑料、汽车等6个制造行业高于临界点。

四是企业信心基本稳定。生产经营活动预期指数虽有小幅回落，仍达到57.5%，表明制造业企业对近期市场恢复比较乐观。从行业情况看，石油加工、汽车、专用设备、电气机械器材等制造业生产经营活动预期指数连续两个月高于60.0%。

虽然本月PMI指数有所回升，制造业稳步恢复，但同时也要看到，不确定因素依然存在。一是进出口指数虽连续两个月改善，但仍位于临界点以下，当前海外疫情尚未得到有效控制，外部市场依然存在变数。二是部分行业复苏压力依然较大，纺织、纺织服装服饰、木材加工等制造业PMI持续位于临界点以下。三是小型企业生产经营困难较大，PMI为48.9 %，比上月下降1.9个百分点，且反映订单不足的小型企业占比高于大中型企业。

非制造业商务活动指数延续回升态势

6月份，非制造业商务活动指数为54.4%，高于上月0.8个百分点，连续四个月回升。

服务业继续改善。服务业商务活动指数为53.4%，高于上月1.1个百分点，调查的21个行业中，有15个行业商务活动指数高于临界点，多数行业生产经营持续恢复。其中，交通运输仓储和邮政业、信息传输软件和信息技术服务、金融业处于59.0%及以上，业务量有所加大。近期制造业复苏势头进一步巩固，带动相关服务行业业务量增加，本月生产性服务业商务活动指数为57.3%，较上月上升4.5个百分点。随着生产生活秩序加快恢复，市场信心增强，服务业需求继续释放，新订单指数为52.3%，比上月上升0.6个百分点。同时，部分服务行业复苏仍然困难，文化体育娱乐和居民服务业商务活动指数仍位于临界点以下。

建筑业持续增长。建筑业商务活动指数为59.8%，虽较上月回落1.0个百分点，但连续三个月高于59.0%，建筑业工程量稳步增长。从市场预期看，业务活动预期指数为67.8%，高于上月0.3个百分点，企业对行业发展信心有所增强。

综合PMI产出指数高于上月

6月份，综合PMI产出指数为54.2%，高于上月0.8个百分点，企业生产运营持续改善。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为53.9%和54.4%，比上月均有所上升。

(责编：杨曦、孙阳)