两部门：县级及基层医疗卫生机构将扩大招聘高校毕业生

人民网北京6月30日电 （记者林露）近日，人力资源社会保障部、国家卫生健康委印发《关于做好2020年县级及基层医疗卫生机构公开招聘高校毕业生工作的通知》，要求各地充分认识当前高校毕业生就业和基层卫生人才队伍建设的重要性，稳存量、拓增量，多措并举促进高校毕业生就业，为县级及基层医疗卫生机构增加有生力量。
通知明确，加大县级及基层医疗卫生机构公开招聘力度，在去年招聘高校毕业生数量的基础上，再扩大招聘一定数量的高校毕业生。提高公开招聘针对性，从基层实际需求出发，精准聚焦短缺人才，制定符合本地实际的招聘方案和岗位要求。鼓励和引导高校毕业生投身艰苦边远地区卫生健康事业，对公共卫生、全科医学等急需紧缺医学专业人才建立公开招聘绿色通道，放宽条件限制，按规定确定工资待遇及工作补贴。促进人才合理流动，保持基层人才队伍稳定，推动卫生健康事业更务举加均衡、高质量发展。
通知要求，各有关部门要加强协调配合，明确任措，主动担当作为，扎实做好公开招聘工作。通过多种途径广泛推介招聘信息，严格执行公开招聘相关规定，严肃人事纪律，充分体现公开、公平、公正。
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