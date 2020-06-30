TCL电子宣布全资收购TCL通讯

人民网北京6月30日电（记者毕磊）6月29日，TCL电子控股有限公司（以下称“TCL电子”）宣布以15亿元收购TCL实业控股股份有限公司（以下称“TCL实业”）之全资附属公司TCL通讯科技控股有限公司（以下称“TCL通讯”）100%股份。同时，TCL电子将所持有的茂佳国际有限公司（以下称“茂佳国际”，主要从事电视机代工业务）100%股份作价25亿元向TCL实业出售。

据悉，TCL实业将以现金方式支付，扣除收购代价后，TCL电子将获得出售所得款净额约10亿元。此次交易完成后，TCL电子将增加TCL手机、平板，智能穿戴和智能连接等业务板块，进一步发展互联网服务业务，剥离出电视代工业务。TCL电子将以全球领先的电视和手机通讯业务为核心，进军市场规模超过万亿元人民币的智能家居、智慧商显等细分市场。

TCL电子首席执行官王成表示，此次交易可为公司未来提供新的业务增长点，创造协同效应，增强抗风险能力。交易完成后，公司净资产将增加20.6亿港币；毛利率整体上升至约20%。同时，公司与TCL通讯的供应链有一定重合度，资产重组有利于促进物流、资金流、信息流的结构优化，进一步提升公司运营效率和利润增长空间。从业务板块发展前景来看，TCL电子有望受益于消费互联网和产业互联网两大数十万亿级行业的增长空间，打造“屏”联万物的全场景智慧生活和商用场景，成为全球领先的智能科技公司。

王成指出，本次收购及出售事项完成后，将加速公司“AIxIoT”战略落地，以智慧显示为核心，助力TCL电子的智能场景由家居向移动及商用场景延伸，为用户打造“全场景、全品类、全连接”的智慧工作与生活。作为公司“AIxIoT”战略布局的重要一环，TCL通讯的并入，强化了“大屏-中屏-小屏-可穿戴子屏”的全场景智慧显示生态的协同效应。

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