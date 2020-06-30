大家保险一周年：重建与创业

6月24日，大家保险集团拟任董事长何肖锋在央视网接受了一次专访。

这次访谈有两个特别之处。其一，这是大家保险集团首次公开阐述布局养老产业的思路；其二，这次访谈安排在大家保险集团成立一周年的时间节点上。

这一年，是大家保险的第一年。

在过去的一年里，银保监会结束了20年来保险业难度系数最高的一次接管，大家保险集团开始逐步走向正常的经营。

这一年，对于大家保险而言，既是重建，也是创业。

新成立的大家保险要真正走向重生，需要摆脱原安邦模式，“保险姓保”、回归保障功能的原则指引下，借助已有的综合架构、完整的保险牌照，一定的规模基础，重建在保险业的经营发展能力。

在成立一周年之际，大家保险集团交出了怎样的答卷？

过去的一年大家保险集团完成了资产瘦身，搭建了专业、齐备的高管团队；完善公司法人治理结构，重塑管理制度；业务重整，推动庞大的业务转型至保险保障领域……

不仅如此，大家保险集团还确定了一个发展“小目标”：

五年内初步搭建成“以客户为中心，一个账户、多重保障、综合服务”的客户经营生态体系。未来要成为一家市场地位突出，服务品牌彰显，为客户提供全方位保险保障服务的综合性保险集团，实现客户、股东、公司三方价值的共同成长。

此外，大家保险集团拟任董事长何肖锋透露，养老是大家保险回归保障、转型升级的战略性选择和使命型业务。在布局养老方面，未来将主攻两个方向，一是聚焦城心养老，二是着力打造服务型养老。

对于年轻而又历经沧桑的大家保险集团来说，又一个新阶段即将开始，这意味着新的希望，新的起点，还有新的收获。

一、回归

大家保险集团的初期转型工作，可谓十分艰难。

大家保险在成立之初，就决心做纯粹的保险集团，集中精力形成保险协同优势降低管理难度和资金传染风险。

可以看到，大家保险已经先后出售证券（世纪证券）、金融租赁（邦银租赁）、银行（成都农商行）、健康险（和谐健康）等多种类型非保险金融牌照，与此同时，其在海外市场布局的房地产资产、保险公司资产等，也相继被处置……全面缩短业务条线，更集中精力于保险主业。

大家保险集团逐渐剥离各类非主业资产，在应对流动性的同时，立志打造立足主业、专业突出的保险集团。

然而，这个愿景实现起来并非像说起来这么容易。

实际上，在成立之初，大家人寿的价值型业务从零起步；大家财险面临业务规模环比下滑；大家养老的养老保障业务匮乏……

面对此种状况，大家保险始终认为，企业只有自身提升“造血”能力才能转危为安，持续健康发展。在监管的指导下，大家保险集团过去的一年，坚定回归保险保障，围绕保险保障和价值经营，从合规、资本、成本、利润、价值五个视角，深入挖掘保险业经营逻辑持续推动业务转型。

在坚定转型一年后，大家保险集团在2020年一季度各个子公司又交出了怎样的成绩单？

大家人寿2020年一季度银保期交保费已经超过去年总量。

同期，大家财险的整体保费收入同比增长76.1%，市场排名第25位，同比提升8位。

资管公司成功发行百亿级三方组合类资管产品。养老险公司兑现710万名客户“零差错、零延时”的服务承诺。

健投公司落地了“首厚大家”养老社区项目，引入加拿大RC养老运营管理能力，为建设高质量养老运营服务品牌奠定基础。

创新板块开展大家保险APP、一账通及服务线上化工作，拓展互联网保险业务。

投控公司也完成了筹建方案，在加强投研能力建设的基础上，积极做好存量资产的盘活工作。

大破大立，兴利除弊。大家保险集团保险经营得到了重塑，多重保障、综合服务的客户经营生态体系业已开始构建。

健康养老、不动产投资和科技创新等三大赋能板块，起步破局，为大家保险集团未来经营发展带来无限想象空间。

二、重塑

但纵观国内保险业发展历程，公司治理却始终是一道难解的题。2001年入世前后，一波外资公司抢滩中国，同时期，18家民营中资公司相继获批，但时至今日，这18路诸侯大多数都已经被雨打风吹去，表现之一，就是绝大部分公司都出现了改名，乃至股权变动。究其原因，不规范的公司治理使其严重偏离了稳健经营轨道，甚至酿成金融风险。

在中国，保险公司最佳治理模式仍有待探索，而大家保险集团的设立及其特定条件下形成的特殊的公司治理结构，正是其中的一次尝试和探索。

在过去的一年，大家保险集团在经营战略上回归保障，在企业管理上建章立制。

这又是一次重塑，极其不易。

在此过程中，大家保险集团借助同业和专业第三方的力量，全面检视经营现状，识别短板和风险。一方面，引入专业第三方机构，对重点领域进行专项评估和指导。在资产管理、组织建设、财务管理、IT能力建设、资债能力建设等方面，聘请专业公司开展资债管理体系评估。

另一方面，引入平安、国寿、太保、泰康、新华等十余家行业公司专家组成的专家团，从经营实践角度，对公司整体经营水平进行综合评估，为管理重塑、业务转型提供方向性指引。

2019年大家保险集团梳理经营管理的各个环节，共出台474项制度，规范企业运作的方方面面。

一边建章立制，一边搭建高管团队。

集团层面，太保寿险原董事长徐敬惠出任大家保险集团总经理，太保集团原首席数字官杨晓灵、太保寿险原副总经理兼财务负责人王莺任集团副总经理，同时王莺还兼财务负责人，集团总精算师则由瑞士再保险股份有限公司（中国）人寿与健康险产品部原高级副总裁邹辉担任。

子公司层面，原合众财险总裁施辉出任大家财险总裁、原民生加银基金总经理吴剑飞成为安邦资管总裁、原平安医疗健康副总经理贺宁毅掌舵大家养老。

随着各路拥有丰富的行业积淀的保险职业经理人先后加盟，大家保险集团从上至下，市场化高管团队基本到位。

三、责任

企业，经营向市场要效益，是天然的规则；而企业反哺社会，也是牢不可破的使命。

在负重艰难重塑的同时，新生的大家保险集团，从未忘记家国情怀的厚重与保险业的细腻。无论是抗战疫情，还是践行中央“六保”政策，大家保险一直积极参与，践行企业的社会责任。

其实早在2019年12月5日，刚成立半年的大家保险集团就成立大家保险青年志愿者协会，并发布大家力量·公益365计划，倡导员工每人每年完成365分钟公益。

在今年战疫期间，大家保险集团更是用七大行动助力国家打赢疫情防控阻击。从第一时间成立最高规格疫情防控工作领导小组，到针对疫情推出18项应急服务举措；从通过AI大数据技术和执业医师在线提供义诊，再到为深入湖北省疫情一线工作者提供必要的支持……

一系列的举措落地，大家保险集团充分彰显了险企“社会稳定器”的作用。

今年5月17日，大家保险总经理徐敬惠携子公司及健养、创新、不动产等业务领域相关负责人集体上线，向应届生和社会人士释放1866个就业机会。

首次大规模“招贤令”的发出，既是大家保险集团响应中央“保居民就业”部署，也是集团发展“人才强司”的需要。

一家企业若想成功，若想打造百年老店，企业利益需与国家、民众的利益，保持一致，无论何时。

四、锚定

经过一年的除旧布新，大家保险终作别过去，开启新路。

养老领域皆是新兴的大家保险集团的重金之地。

在大家保险官网的介绍中，即明确表示：

响应国家“健康中国”号召，锚定健康养老领域，整合优势资源，打造多层次的康养产品线，提供集“康养服务+医疗服务+保险服务”的综合健康生活解决方案。

大家保险将率先布局京津冀、长三角、珠三角等老龄化程度高的地区，利用3到5年的时间，初步完成覆盖全国重点城市的多层次康养产业生态布局。

养老市场虽然巨大，却不是一块蛋糕，更像是冰河世纪里的那个大坚果。既不容易吃，也有很多企业抢。成立不过一年的大家保险集团，有何底气竞争？

“正因为我们是行业的新兵，我们才有可能在充分汲取行业经验教训基础之上，用新的思考、新的模式，走出一条新的发展道路。”何肖锋说。

在这位保险业老将看来，养老是大家保险回归保障、转型升级的战略性选择和使命型业务。基于对养老的深刻思考，大家保险已经确定了养老领域的两个差异化主攻方向，一是聚焦城心养老，二是着力打造服务型养老。

其实大家保险集团还有独特的优势，它在加拿大的23个养老社区，已经稳健运营了32年。除了4000名工作在养老社区一线的员工之外，还有一支近百人的运营管理团队，专职负责养老社区的管理标准化、流程规范化和品质常态化工作。

据了解，大家保险集团已经启动了运营管理标准化规程的引进和移植工作，目前正在国内的养老社区进行实践校验和优化完善。目前，大家保险集团旗下位于北京南二环的友谊社区和东三环的朝阳社区已经正式运营，位于西二环的阜外社区将在2021年投入运营。

对于年轻而又历经沧桑的大家保险集团来说，又一个新阶段即将开始，责任一直在肩，从未有什么岁月静好，只是有那些胸怀国家的企业在默默负重前行。

(责编：李都也(实习生)、李栋)