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作业帮2020高考故事

高考延期，我们陪你到最后

康冲

2020年06月30日12:06  来源：中国网
 

　　编者按

　　2020年的高考，注定不同寻常。无论是考试时间，还是备考的方式，都发生了深刻的改变。这是一段难忘的回忆，有关理想与现实，勇气和坚持，每一位考生、家长、老师，都有各自的表达。

　　这是一组平凡的故事，但它映射着每个人心中的那份美好，以及在困境面前守望相助永不言弃的精神。2020年高考故事，“帮”你记录，为你加油！

　　

　　我叫康冲，是作业帮直播课高三化学学科的负责人。高考延期的消息发布那天我正好有一节直播班课，当时一进直播间，学生们就上来问我：老师，高考延期了，您知道么？咱们课程马上就要结束了，后面我们怎么办？当时就感觉到我们必须做点什么，让他们在接下来备战高考的日子里不会这样茫然无助。

　　图注：康冲在直播课上

　　三年前我来到作业帮带的就是这批学生。高一时这个班只有800人，后来不断有新学生加入，目前班里已经有12000个学生了。这里面，有的学生是从初三毕业的那个暑假就跟着我一起上课。

　　当天作业帮召开了紧急会议，大家觉得这帮孩子咱们不能放着，有些孩子也许他们走出家门就进考场了，如果是这样，他们的学校老师也许没有办法像往常那样陪伴他们，那我们要陪伴他们。

　　开会商量之后，作业帮直播课就确定在接下来的时间里，除了正常的每周一节2小时的常规班课之外，再为学生增加4节共8小时的免费课，陪伴他们一直到走上考场。

　　

　　我还是低估了我所面临的困难。去年11月，知道自己怀孕时，我推算了一下时间。如果课程没有延期，直播课结课时我大概是34周，我自认为坚持带完这一届高三学生班课没有什么问题，所以也没有跟学生们说我怀孕的事情，我怕学生知道后会担心我的身体，上课时会分心。

　　但计划赶不上变化，课程延期后，预计我上完所有的课时应该已经到了38周了。随着孕周的增加，连续两个小时的直播课对我来说越来越充满挑战。

　　首先是肚子越来越大了，坐久了就感觉上不来气，所以我在上课的时候全屋的窗户、门都得开着，现在天热了就得全程开空调。一节班课下来两个多小时，从头到尾一直在说话，中间确实是有点上不来气，有时会大喘气。

　　半个月前，在我们正常的班课基本结束时，我和学生们说了我怀孕的事情。当天我评论区的留言暴增了几百条。一些学生开始往前倒自己的回忆，说怪不得前几个月老师上课时总喝水，肯定是难受了喝水往下压，他们会在评论区里去描述你曾经的那些事情。

　　我的班课是晚上9点到11点的，一个月前我家突然停电，当时还有一个小时上班课，我就直接打车回公司，下课11点半我再打车回家，到家接近凌晨1点了，他们把这件事也回忆出来，在评论区看到这个我立刻就热泪盈眶。

　　之前上课有时我还会强调一下课堂纪律，提醒大家不要在评论区聊天。但现在一提，学生中就会有人站出来说：不能再说话了，老师说话多费劲呀，咱们得自觉一点。老师都这么努力，咱不能懈怠。

　　

　　怀孕6个多月的时候，我被查出了孕期高血糖，医生把我孕期的危险系数都上升了一个级别，我就发现我的病例上的那个点点颜色都加深了。

　　家里人说赶紧别上了，上课压力大，身心休息都不够。基本上每次班课我都会拖堂到11点半，下课赶紧收拾睡觉，但经常也是后半夜才能睡着，加上晚上起夜严重，所以休息不太好。家里人就劝我要不就算了吧，你就把这个课交给别人带，别人带不了吗？我同事也都是这么劝我。

　　我曾经在哈尔滨的公立学校带过一届高中。高二第一学期结束的时候，因为个人原因我离开了哈尔滨。当时校长和我说暑假结束前不许和学生们说，所以我是悄悄离开的，学生们开学才知道，然后整个班就炸了。换了一个老师后，那个班好长时间才捋过来。他们是我带的第一批学生，没能陪他们到最后一直是我的遗憾。我总是在想，如果我那时没有离开，他们中有些人的高考成绩会不会更好一些。

　　家里唯一支持我的是我的父亲。父亲也是老师，他知道我的这个遗憾。然后他就说：“如果这次能坚持，在你身体能受得了的情况下还是坚持一下。”但后来，他也有点犹豫了。

　　因为血糖控制不太好，有一次上课时我突然间看不清楚PPT上的字了，整个眼睛就是糊的。当时还有40分钟下课，因为我备了很多次课，知道PPT上什么内容大概在哪里，所以最后40分钟我基本是盲写下来的。下了课我就给我妈打电话，我说我怎么了，我怎么好像失明了一样？我妈说赶紧上医院去看看吧。第二天我去查了眼底，眼底出血，医生说可能是高血糖引发的。

　　当时想了很久要不要把剩下的课交给其他老师，但想着没几节课了再坚持一下，一哆嗦就过去了。后来也有学生和我说，老师要是实在不行，就换个别的老师，我们一定会坚持下去的。有的时候我觉得，其实人家也不是一定非你不可，可是你就是割舍不下，就这种感觉。

　　

　　从公立学校的老师到直播课老师，从线下到线上，是我自己主动的选择。我觉得线上是一个能够快速把学生聚到一起的地方。如果你有好的方法，有好的内容，你想要影响更多人，线上是最好的方式。

　　但在刚开始做直播课时，也有不适应，也面临各种挑战。首先挑战你的，可能就是你课上的学生。对他们来说，学校的老师可能不需要特别多的技巧和方法，就是很权威，而在线上讲课，刚开始学生们就只把你当成陌生人，对于你的评价也跟淘宝买东西一样，他给你一个差评也可能只是因为自己不开心。

　　我的高中班主任是化学老师，我是因为喜欢这个老师而喜欢这个学科，所以我始终相信，学生们是先喜欢上老师，再喜欢上这门学科。我想，现在线上很多学生也是这样的，我得先让他们喜欢我。

　　我想着法儿让课堂变得有趣，反复琢磨课堂效果，看哪里可以再加点有意思的东西。也是从那时候起，我开始听郭德纲的相声，我觉得说话有意思也是门艺术，就得多听听别人是怎么说的，从哪儿找梗，然后就在自己写课件逐字稿的时候，在里面加一些梗，然后在上课的时候把它讲出来。

　　在讲课时，我也会着重多讲一些方法和技巧，而不仅局限于某个知识点。我认为在学习过程中，思维方式的锻炼很重要，学生们把思维方式学到了，会受用一生。化学被称为“理科中的文科”，有很多知识点需要记忆，但这个过程绝对不是死记硬背，我就经常教学生们一些小技巧、小口诀，用一些方法去记。

　　这样几节课下来，我发现学生们上课积极性变高了，和我的互动多了，我觉得要把这种讲课风格保持下去。我的Slogan是“康康和化学爱着你”，然后我看到学生们给我的回应是“我们爱化学，但更爱你”。

　　现在，离高考只剩下最后几周了。在上一次班课上，我对大家说：高考是一件挺改变人的事情，但是大家不要有那么多的心理负担，它可能会让你上到一个更好的平台上去，我觉得大家现在有这个机会，应该说改变命运最简单的一次机会吧，可能未来的改变会比这个都要更难，所以抓住这次机会，让自己的人生到一个新的高度上去。康康会陪你们到最后。加油，同学们！

(责编：许维娜、夏晓伦)
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