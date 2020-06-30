胡晓明：中国小店信用水平超预期 将进一步提高小微贷款可得率

人民网北京6月30日电（记者毕磊）今日，一组来自网商银行的数据显示：过去5年，科技发展使得中国100万以下小微贷款可得率大幅提升，全国小店贷款可得率超过50%，仅网商银行无接触贷款累计服务过的小微经营者就超过2900万，他们户均贷款3.6万，80%过去从未获得银行贷款，5年前的空白地带正在被快速填补。

网商银行董事长胡晓明首次披露了小店经济疫情期间的贷款表现：中国小店的贷款守信度仅有暂时性的小幅变化。随着复工复产，小店们提前还款总额从3月开始强劲反弹，比2月环比提升90%，迅速回到了疫情前的水平。总体上看，在疫情期间，中国小店的守信率仍高达98%。

“中国小微企业们，尤其是承担就业底盘的小店经济，信用水平远超预期。”胡晓明指出，我们一直坚信，诚信与否与企业大小无关，小微企业并不缺信用，只是缺少发现他们信用的技术，他们在疫情期间的表现，证明了中国小微企业值得被相信，也证明了中国金融科技的发展水平。

“在这当中，互联网银行的科技力量正在发挥越来越重要的作用。”据胡晓明介绍，在疫情发生后，网商银行与全国工商联及100家银行紧急成立的“无接触贷款”助微计划3个月已服务1000万小微，提前完成半年目标。

在全国100个城市，三大政策性银行通过和网商银行的合作，首次大规模发放贷款免息券，借助互联网银行铺设的金融科技“灌溉系统”，将利息减免的举措，高效精准滴灌给小微企业，首次发放仅耗时18分钟，同时，使用了免息券的小店比未使用小店，平均每日销售金额已高出45.7%，免息券有效提振了小店的生意水平。

在普惠金融最难触达的农村，技术也带来新的可能性，在江西省余干县，杨作波成为了第一个通过小程序和网商银行卫星遥感技术获得贷款的农户。他通过支付宝上的小程序，在手机地图上描点，划定自家的水稻田，接着卫星就通过遥感图像，识别这片稻田的作物类型、生长情况，结合气候、行业等情况，经过交叉验证，系统就能预估产量和价值，从而向农户提供合理的信贷支持。

全国政协委员肖钢在今年两会接受采访时表示，过去的五年里，我国互联网银行利用科技手段服务小微企业和个体户，通过线上触达、大数据风控和人工智能，实现了大规模、低成本、高效率的服务，开创了中国独有的创新模式，应支持互联网银行更大力度服务小微企业和个体户。

对于未来发展，胡晓明认为，下一个五年，网商银行仍是解决小微贷款难这一件事，但将升级目标，加大开放力度，通过走进供应链、农村，进一步提高小微贷款可得率，并通过与各大金融机构的合作，5年发放3000亿贷款的免息券，持续为小微减负。

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