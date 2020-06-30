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财政部：2020年农田建设补助资金702亿元已全部下达

2020年06月30日13:46  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月30 日电 （任妍）今日，记者从财政部获悉，自新冠肺炎疫情发生以来，财政部积极发挥职能作用，在坚决支持打赢疫情防控阻击战的同时，认真贯彻落实习近平总书记关于稳住农业、确保粮食安全的重要指示精神，2020年安排农田建设补助资金702亿元（其中2019年提前下达616亿元），比上年增加7.8亿元，大力支持各地高标准农田和农田水利建设，推动落实新建8000万亩高标准农田的建设任务，着力巩固和提高粮食生产能力，为“三农”在“六稳”、“六保”中切实发挥压舱石作用提供有力支撑。

据了解，截至6月5日，财政部已将上述资金全部下达完毕，并同步下达地方区域绩效目标。明确要求各地用于贫困县的资金增幅不低于该项资金平均增幅，分配给贫困县的资金一律采取“切块下达”，资金项目审批权限完全下放到县，不得指定具体项目或提出与脱贫攻坚无关的任务要求。

下一步，财政部将会同有关部门指导督促各地做好农田建设补助资金拨付、项目实施、落实脱贫攻坚有关要求以及全过程绩效管理等工作，以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，大力推进高标准农田和农田水利建设，不断夯实农业生产基础，提升国家粮食安全保障能力。

(责编：任妍、孙阳)
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