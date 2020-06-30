财政部下达2020年民营和小微企业金融服务奖励预算

人民网北京6月30日电 （任妍）今日，记者从财政部了解到，日前，根据《普惠金融发展专项资金管理办法》（财金〔2019〕96号）、《财政部 科技部 工业和信息化部 人民银行 银保监会关于开展财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市工作的通知》（财金〔2019〕62号，以下简称《通知》），财政部向各省（自治区、直辖市、计划单列市，以下统称省）下达财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市奖励资金预算，共23.8亿元。

《通知》明确，根据各省评审推荐结果，确定北京市顺义区等60个市（州、区)为2020年度财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市。

2020年度财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市奖励资金预算下达情况表（来源：财政部）

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