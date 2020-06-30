化妆品监管新规首将牙膏参照普通化妆品管理

本报讯 国务院29日颁布《化妆品监督管理条例》，条例将于明年1月1日起施行。条例首次提出注册人、备案人概念，首次将牙膏参照普通化妆品管理，打击假冒伪劣，加强网络销售监管。

条例首次将牙膏参照普通化妆品管理。国家药监局化妆品监管司有关负责人表示，在产品安全性要求不降低的前提下，将一般清洁类及宣称具有防龋、抑牙菌斑、抗牙本质敏感、减轻牙龈问题等功效的牙膏按照普通化妆品实施备案管理。宣称上述功效的产品，在按照功效评价标准进行人体功效验证后，应当将相关评价依据对外公开，接受社会监督。牙膏产品有区别于普通化妆品的独特之处，下一步，药监部门将根据牙膏的特点和实际情况研究制定相应的配套文件。 据新华社

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