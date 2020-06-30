银保监会可能已预测到信用卡数月后的风险

经济观察网 记者 胡群 在账单周期因素下，信用卡不良面临骤升压力之际，银保监会发布信息提醒持卡人“理性消费、适度透支。”

6月29日，银保监会官网发布《中国银保监会消保局关于合理使用信用卡的消费提示》（以下简称《提示》），指出，中国银保监会消费者权益保护局发布2020年第四号风险提示提醒消费者：应正确认识信用卡功能，合理使用信用卡，树立科学消费观念，理性消费、适度透支。

《提示》称，有些消费者过度依赖信用卡透支消费，背负了超出其偿还能力的大额信用卡贷款，甚至陷入“以贷还贷”“以卡养卡”的境况，导致资金紧张、还款压力倍增等问题。还有消费者将信用卡借款违规用于房地产、证券、基金、理财等非消费领域，放大资金杠杆，易导致个人或家庭财务不可持续，并会承担相应后果，也致使金融机构风险累积。消费者应当正确认识信用卡功能，理性透支消费，不要“以卡养卡”“以贷还贷”，更不要“短借长用”，合理发挥信用卡等消费类贷款工具的消费支持作用。

《提示》指出，信用卡如有欠款或拖欠年费情况，会产生息费成本，也可能影响个人征信。在使用信用卡消费时，消费者应合理规划资金，做好个人或家庭资金安排和管理。

风险未来时

“考虑到账单周期因素，1月份消费，到3月份产生逾期，最终要在6月份才形成不良，存量风险可能在年中爆发。”全球领先的信息服务公司益博睿认为，这类曾被称为“次优”的中低收入群体资金链紧张，以他们为主要目标的消费信贷的逾期加速上升，存量风险浮出水面。

6月9日，中国人民银行发布的《2020年第一季度支付体系运行总体情况》显示，信用卡逾期半年未偿信贷总额918.75亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.27%。

截至今年一季度末，逾期半年未偿信贷总额占应偿信贷余额已逼近两年最高额，2018年第三季度信用卡逾期半年未偿信贷总额为880.98亿元，2019年第三季度信用卡逾期半年未偿信贷总额为919.16 亿元，而今年第一季度信用卡逾期半年未偿信贷总额918.75亿元。

数据来源：中国人民银行

记者根据上市银行一季报不完全统计发现，仅有招商银行、平安银行、上海银行披露了信用卡相关数据，交通银行在业绩发布会上透露了信用卡相关信息。上述银行的信用卡不良率均有不同程度的上扬。

招商银行2019年年报显示，报告期内，信用卡新生成不良贷款66.29亿元，同比增加26.91亿元；零售贷款（不含信用卡）不良生成额14.29亿元，同比增加2.21亿元。信用卡不良贷款率1.89%，较上年末上升0.54个百分点，消费贷款不良率1.35%。招行认为，从短期看，目前行业仍处于风险释放期，叠加新冠肺炎疫情影响，招商银行消费信贷类资产质量仍将面临压力，但从长期看，招商银行具备优质的客群基础，与共债风险客群的交叉主要集中在小部分次级客群且规模有限，资产质量将保持相对稳定。

平安银行一季报显示，信用卡不良率一季度出现上升，不良率为2.32%，保持行业较低水平。但随着国内宏观经济景气度提升，预计零售资产不良率将逐步回归正常水平。并且，3月以来，信用卡日消费金额已恢复至疫情前水平，一季度信用卡商城交易量同比增长13.4%。

上海银行一季报显示，信用卡不良率1.74%，较上年末上升0.11个百分点。3月以来，零售信贷业务稳步回升，基本恢复至疫情前水平。

在交通银行的电话业绩会上，副行长郭莽表示，一季度信用卡业务与同业趋势相同，新发生不良额52亿元。交行零售业务总监徐瀚预计，如果疫情得到有利控制，三季度银行资产质量将恢复正常水平。

通过对比A股36家上市银行相关数据，交通银行金融研究中心高级研究员武雯认为，部分银行在一季报中披露信用卡数据以及超市场预期，未披露的银行信用卡数据可能被冲击程度更高。一季度信用卡不良主要还是集中在经营性贷款领域，疫情给部分小微企业经营带来冲击，相应的有些催收也没跟上，因此不良率上升，二季度可能还会有些压力。

普华永道报告指出，2020年一季度，由于受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，涉及线下结算场景的交通 运输、餐饮、旅游、文化娱乐等行业，银行中间业务收入可能出现波动，信用卡新增发卡量也可能出现波动，使手续费等中间业务收入的增长承压。

“次优客户”

“与父辈们储蓄式的消费观念不同，如今的年轻人使用信用卡消费的趋势越来越明显，虽然他们现阶段收入有限，却蕴含着强大的消费潜力。”2019年11月，广发银行发布的《95后人群信用卡消费场景研究报告》显示，近年来在互联网+新业态的影响下，互联网消费信贷快速崛起。各大电商推出的互联网消费金融产品层出不穷，如蚂蚁花呗、京东白条、任性付等因其申请门槛低、手续简单、使用便利等特点，深受热爱网购的年轻人喜爱，是许多95后首次尝试信用消费的产品。

该报告进一步指出，95后比其他年龄段更敢于进行大额的超前消费。在收支比上，多数95后每月的信用卡消费支出占自身月收入的20%-60%之间，而消费大于收入七成以上的情况占了21.7%，甚至有不少人超过当月收入。由于收入有限，又热衷于消费，而各类消费金融产品又能通过手机快捷获取，借贷消费已成为年轻人们的重要选择。

“花呗、白条等互联网信贷产品不仅在使用中有诸多便利，如申请、支付、还款等环节，更在很多线上线下场景中有优势，而很多信用卡产品则在这些方面并不见长，但目前已有数家信用卡机构在便利及场景中迅速发力，并已取得一些成效。”中国银行法学研究会理事肖飒称，当下有相当部分90后年轻消费者对互联网消费信贷产品使用频率更高，而非信用卡。

麦肯锡的研究报告指出，二十、三十多岁的年轻消费者群体是中国消费增长的主要动力。疫情爆发前，中国年轻消费者（1990年或以后出生的人群）拥有中国1/3的消费贷款，在阿里巴巴的“蚂蚁花呗”消费金融平台用户群中几乎占据半壁江山。

“30岁以下年轻群体、以及未婚/单身群体对信用卡的满意度显著较低”。尼尔森网联联合广发信用卡发布的《疫后出行报告》（以下简称《报告》）称，目前信用卡的整体满意度尚有待提高，即整体满意度评分为8/9/10的人群比例是76%。其中，年轻群体对于信用卡产品的满意度仅为72%。

《报告》显示，从年龄分布上看，21-25岁的持卡人对信用卡的满意度最低，其次为26-30岁，上述两类群体满意度均低于平均值；而36-40岁持卡人满意度最高。从婚育分布上看，未婚/单身群体对信用卡满意度仅为66%，低于总体人群10个百分点。

疫情爆发前数年，在资本、金融科技的鼓励下，中国消费信贷市场迎来了“爆发式”发展，各类信贷机构也倾向于将更为年轻的、也相对缺乏稳定收入来源的“Z世代”年轻人作为业务扩张的对象。益博睿认为，互联网消费信贷机构，直白地宣扬“长尾客户”、“次优客户”的概念引导信贷机构降低贷款门槛、下沉客群；同时，共债问题或称为“多头借贷”也日趋严重。为延缓风险爆发，部分机构通过贷款重组、借新还旧等方式掩盖存量风险。

一场疫情让消费信贷的风险浮出水面。

今年以来，封城、复工推迟、自我隔离、开工不足等情况使得相当一部分居民收入下降、消费需求收缩，还款能力和还款意愿都呈现下降的情况。据中国普惠金融研究院（CAFI）发布的《诊断疫情对微弱经济体金融健康的影响与政策建议报告》显示，疫情后，工薪阶层（依赖工资、薪金等作为主要收入来源的个人与家庭，该报告将其划分为全日制工作者、线下打工人员、线上打工人员）的收支管理较差，且应急资金储备不足，73%的工薪阶层家庭入不敷出。

“这类曾被称为“次优”的中低收入群体资金链紧张，以他们为主要目标的消费信贷的逾期加速上升，存量风险浮出水面。”益博睿认为，当前金融机构的消费信贷业务面临四大难题：存量信贷业务风险暴露、催收业务面临瓶颈、信贷拓展困难重重、欺诈风险管理更加复杂。

为促进消费，发展消费金融业务，在今年618电商大促期间，多家电商平台联合消费信贷机构/银行等机构开展分期消费业务。如消费者在京东商城使用“24期免息”的范围覆盖数码、家电、母婴、酒水等众多品类；蚂蚁花呗在此次“618”期间开通分期免息的产品达到1000万种以上，最高免息期24个月；苏宁金融数据显示，95后用户更爱分期消费，尤其钟爱12期分期；在分期消费中，90后用户整体贡献交易超25%。在免息分期的刺激下，苏宁金融618期间消费金融业务呈现“爆发式”增长，仅在6月18日当天，消费贷投放量就高达2.28亿元。

据京东数字科技集团用户中心总经理江明丽介绍，疫后恢复性消费来临，消费市场持续改善，用户开始更加注重如何“花好钱“，如何更加聪明地分配自己的收支，使用分期方式去规划未来的现金流，运用分期等信用支付工具保障生活品质成为众多用户的选择。在这种背景下，以白条为代表的信用支付持续推动消费增长。对于用户而言，免息分期这种信用支付方式降低了消费门槛，刺激了消费，提升了用户体验；对于商家来讲，则可以提高销售交易、提升客单价、促进交易转化。

乐信研究院发布《后疫情时代年轻人消费趋势报告》显示，65%的消费者疫情后更热衷分期购物，当消费者计划增加分期消费时，其购买商品的意愿会大幅提升。今年一季度，分期乐各类消费场景分期交易额达到105亿，同比增长337%，其中线下交易额93亿，增长1239%。

稳定的收入来源

“不可否认，年轻消费者已成为中国消费增长的引擎。”肖飒称，消费信贷的前景取决于消费者，尤其年轻消费者的消费金融需求，由于储蓄较少，消费需求更多取决于是否有稳定的收入，而收入则更多取决于工作，否则今天的借贷极有可能就会是几个月后的逾期甚至不良贷款。

当前，复工复产正加速推进。2020年5月，万事达卡财新BBD中国新经济指数（NEI）显示，随着国内疫情基本得到控制，国内经济活动逐渐恢复正常。但上市企业、制造业上市企业和商场复工率的上升幅度都较为有限，5月人流量几乎与4月持平。5月，写字楼的人流量有所提升，达到了年前的8成左右。目前，无论是生产端还是消费端，与人流量相关产业的复工率均达到了80%。

“中国的疫情在很大程度上得到控制，社会生活和经济活动加快恢复。”6月24日，中国人民银行行长易纲在金融行动特别工作组第31届第3次全会上的致辞表示，二季度以来，我国主要经济指标呈现良好的回升迹象。

“当前国内统筹疫情防控和复工复产取得重大阶段性成果，各类经济指标出现边际改善”。6月28日，央行官网发布的《中国人民银行货币政策委员会召开2020年第二季度例会》指出，推动供给体系、需求体系和金融体系形成相互支持的三角框架，促进形成以国内循环为主、国际国内互促的双循环发展新格局。

中国经济已吸引国际货币基金组织（IMF）的注意。6月24日，国际货币基金组织在《世界经济展望》更新报告中预计2020年全球GDP增速为-4.9%，此前预期为-3%。中国是今年唯一实现经济增长的国家，预计全年GDP增长1%。

工银国际首席经济学家程实、工银国际高级经济学家钱智俊撰文指出，下半年中国经济增速预计将延续稳步上行的态势。在基准情景下，全年经济增速预计为2.8%，该增速亦将大概率满足今年的就业目标。

“经测算全年GDP增速在2%就可以使调查失业率在6%以下，今年可以完成就业目标。”浙商证券首席经济学家李超撰文指出，疫情对于劳动力市场的冲击不仅导致了失业率大幅上行，同时劳动参与率也显著下降。根据测算，7月份调查失业率或将二次冲高至6.2%。经济增速没有回到合理区间带来的次生风险是失业情况难以好转，下半年经济回归到6%的合理区间之后，调查失业率中枢有望回落至5.7%附近，若下半年GDP增速仍在3%以下，调查失业率将保持在6%的高位。

(责编：李都也(实习生)、李栋)