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全国多地万达广场将于年底前开业 创造近20万就业岗位

许维娜

2020年06月30日14:40  来源：人民网-财经频道
 

日前，江苏昆山经开、南通海安两座万达广场同日开业，拉开了万达广场今年批量开业的序幕。除此之外，在万达商管集团的计划中，还有三座万达广场预计于今年7月开业。

“万达明确提出力争完成今年年度经营目标，力争开店数目不变。”万达集团相关负责人表示，截至2020年年末，万达将如期完成年初的计划，一共开业45座万达广场，预计创造18-20万个就业岗位,包含9-10万个大学生岗位。

两座万达广场提前开业

吸纳8000人以上就业

保就业是“六保”之首，是保障民生的根本，也是扩大内需、恢复经济增长的关键。

据介绍，昆山经开和南通海安两座万达广场原计划今年下半年开业，“为响应 ‘六稳’、‘六保’号召，在保就业、保民生方面发挥更大作用，我们决定将万达广场的开业速度加快、开业前提。初步预计，两大广场开业后，可吸纳8000人以上就业。”万达集团相关负责人表示。

“昆山和海安都是江苏经济比较发达的地区，也是消费能力比较强的地区。在这两个地方布局并开业，对当地得消费也会产生积极的拉动作用。”该负责人强调，在疫情影响下，万达广场的建设不仅没有耽误工期，反而提前开业，也在一定程度上提振了当地居民的信心，提振了社会战胜疫情、克服困难、稳定增长、保障就业的信心。

“这次开业，给了我们很大的信心，让我们看到了很大的希望。”星记猪骨海安万达店负责人吴柏潼告诉人民网财经，作为海安的第一家综合体商场，万达广场为我们带来了完全超预期的客流。

吴柏潼说：“在整个商场的筹备期间，一度担心疫情会让我们延期开业，这对我们的资金压力非常大。所幸的是，万达做到了准时准点开业，这让我们这些商家十分欣慰。”

“海安万达开业前，为合作商铺举办了多次专场招聘会，本是想着试试看的心态过来转转，在与合作商铺招聘者的交流过程中，发现他们对大学生的重视程度远远超过我的预期。”今年刚毕业的大学生张洁接受人民网财经采访时表示，“今年6月份毕业后，由于疫情影响，学校的招聘会取消，找工作成了一个很大的问题。没有想到在这里找到了工作，不仅薪资可观，对我们后期的培养也有很好的规划。”

年底将完成45座万达广场开业

可提供近20万个就业岗位

今年的政府工作报告提出，城镇新增就业900万人以上，城镇调查失业率6%左右，城镇登记失业率5.5%左右。

中国社科院企业社会责任研究中心2019年底发布的《万达集团就业研究报告》认为，万达广场不仅是城市的商业中心，还是城市的就业中心，是城市就业的稳定器，对国家“稳就业”“保就业”意义重大。

据统计，截止2019年底，万达已在全国开业323座万达广场，平均每个万达广场创造就业岗位4200个，累计创造就业岗位136万个，其中大学生61万人，占比45%。连续11年创造就业超过全国当年新增就业总量的1%。

据万达集团新闻发言人刘明胜介绍，万达集团面对疫情冲击，积极应对，疫情期间出台了一系列举措，包括减免万达广场商户40亿租金、在此基础上还允许商户额外缓交两个月的租金、帮助商户解决纾困贷款，因为万达知道保商户就是保就业；在复工复产时期，万达又发放4亿消费券，提振消费，让很多商户坚定了信心，能够更快地恢复经营，保经营就是保就业。

此外，万达还在人民网云招聘平台举办“2020大学生云招聘”直播活动，面向全国应届大学毕业生进行线上招聘。

“按年初计划，我们如期开业45座万达广场，将创造18—20万个就业岗位，其中大学生就业岗位9—10万个。” 上述负责人表示。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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