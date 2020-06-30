青岛高新区配套引入再升级 五星级酒店落地中欧国际城

6月29日，金茂青岛&万豪国际集团酒店品牌签约仪式举行。万豪国际集团中国区酒店业务发展副总裁郁国刚在致辞中表示，高新区是青岛最具活力与成长性的区域之一。此次五星级酒店签约，不仅是中欧国际城资源整合的新突破，而且在提升青岛高新区区域形象、创造良好的投资环境方面以及在产业完善、品质提升、商旅服务方面具有积极的作用。

签约仪式现场。（来源：企业供图）

据介绍，此次与金茂青岛签约的是万豪国际旗下的万丽酒店与源宿酒店两大知名品牌。其中，万丽酒店多坐落于世界各地名城，毗邻旅游景点，为客户打造难忘的旅游体验；源宿酒店是万豪旗下经典长住品牌，以非凡的体验与服务，重新定义长住酒店。

签约仪式现场，项目相关负责人表示，万豪国际集团与金茂青岛合作可谓强强联合，新酒店将依托万豪国际集团在酒店服务、酒店管理、酒店运营等方面的丰富经验与雄厚实力，为青岛高新区乃至青岛打造酒店行业的新地标。

据悉，万豪国际集团创建于1927年，总部位于美国华盛顿，业务遍布全球130个国家和地区，超过6500家酒店和30个品牌，包括万豪、喜来登、JW、威斯汀等著名品牌。

对金茂青岛城市运营级项目——中欧国际城来说，万豪品牌酒店的引入，将资源配套的整合向前推进了一步。

“此前，中欧国际城配套的落位，吸引全城的广泛关注，相信很多人对5月份两大配套的盛大奠基记忆犹新。”金茂青岛城市运营级项目负责人介绍，5月21日，引自英国伊甸园IP的东方伊甸园成功奠基；5月27日，中国金茂商业名片、约18万方城市级商业综合体——金茂览秀城盛大开工，两大配套将中欧国际城城市运营推向新的阶段。

上述负责人表示，如今五星级酒店的签约，标志着中欧国际城在教育、商业、文旅、酒店产业方面的配套矩阵已成，成为名副其实的湾海大城。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)