阳光保险快速应对暴雨洪涝等灾害

6月以来，我国江南、华南、西南暴风暴雨等极端天气明显增多，多地发生洪涝灾害。阳光保险全系统积极配合地方政府，全力做好灾害应急抢险以及理赔救援等工作。

灾害发生后，阳光保险第一时间成立洪涝灾害应急领导小组，指导各地机构的保险理赔及客户救助等工作，产寿险各分公司也在第一时间启动应急服务预案。

截至6月28日，阳光财险已对2830余笔报案及后续案件开通绿色理赔通道，全力以赴抢险救灾，确保案件在最快的时间内得到及时处理。目前已结案2159笔，支付赔款1308万元。

【重庆綦江】

6月22日至23日，重庆主城、綦江等多个区域持续遭受大暴雨、冰雹、大风等极端天气。阳光财险綦江查勘定损员连续3天奋战在第一现场，帮助客户排忧解难，讲解水淹车急救知识，联系救援中心及4S店施救拖车，为事故车辆紧急搭电救援。

【天津】

6月25日，天津部分地区出现冰雹、暴雨暴风的恶劣天气。阳光财险天津查勘员在车辆发生事故后第一时间启动应急预案，快速反应，奔赴事故第一现场，为客户排忧解难。

在一处暴雨事故现场，积水较深，标的车辆行驶中熄火，且救援车辆无法及时来到现场。为避免客户车辆受到更大损失，阳光财险天津查勘定损员李洋，及时帮助客户将车辆推到地势较高处，得到车主及周围群众的一致认可。

同天，天津查勘定损员郭子雄接到暴风刮断树木砸到事故车的报案后，及时赶赴现场进行查勘。他发现树木较大，且连根拔起，车主无法对车辆进行自救，郭子雄及时协助客户联系施救公司进行施救。事故处理完毕后，由于受损树木阻碍周边交通，郭子雄多方打听联系到了产权单位前来处理受损树木，及时恢复路况，周边居民纷纷表示感谢。

【湖北宜昌】

6月27日，湖北宜昌地区遭遇强降水天气，特大暴雨持续了整整一天，暴雨导致多个地方进水、被淹，甚者有路边车辆被冲进地下车库。仅一天时间，阳光财险宜昌中支就接到了近40笔车险报案。暴雨发生后，宜昌中支理赔部迅速反应，因暴雨导致受灾地区积水严重，无法进行现场查勘，从早上十点开始一直到凌晨两点，宜昌中支一键赔工作人员李向阳一直在线上处理报案，指导客户进行现场拍照，安抚客户情绪，联系救援拖车。截止到6月28日中午，百分之八十以上的受损车辆均已妥善完成救援，一半车辆已进入定损环节。

阳光保险将随时关注天气变化，积极进行救灾与理赔服务，做好救灾抢险工作。同时，全国统一客服专线95510也将24小时守候您的来电，为您和您的家人朋友提供贴心的保险服务。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)