人民网>>财经

阳光保险快速应对暴雨洪涝等灾害

2020年06月30日16:39  来源：中国网
 

　　6月以来，我国江南、华南、西南暴风暴雨等极端天气明显增多，多地发生洪涝灾害。阳光保险全系统积极配合地方政府，全力做好灾害应急抢险以及理赔救援等工作。

　　灾害发生后，阳光保险第一时间成立洪涝灾害应急领导小组，指导各地机构的保险理赔及客户救助等工作，产寿险各分公司也在第一时间启动应急服务预案。

　　截至6月28日，阳光财险已对2830余笔报案及后续案件开通绿色理赔通道，全力以赴抢险救灾，确保案件在最快的时间内得到及时处理。目前已结案2159笔，支付赔款1308万元。

　　【重庆綦江】

　　6月22日至23日，重庆主城、綦江等多个区域持续遭受大暴雨、冰雹、大风等极端天气。阳光财险綦江查勘定损员连续3天奋战在第一现场，帮助客户排忧解难，讲解水淹车急救知识，联系救援中心及4S店施救拖车，为事故车辆紧急搭电救援。

 

 

　　【天津】

　　6月25日，天津部分地区出现冰雹、暴雨暴风的恶劣天气。阳光财险天津查勘员在车辆发生事故后第一时间启动应急预案，快速反应，奔赴事故第一现场，为客户排忧解难。

　　在一处暴雨事故现场，积水较深，标的车辆行驶中熄火，且救援车辆无法及时来到现场。为避免客户车辆受到更大损失，阳光财险天津查勘定损员李洋，及时帮助客户将车辆推到地势较高处，得到车主及周围群众的一致认可。

　　同天，天津查勘定损员郭子雄接到暴风刮断树木砸到事故车的报案后，及时赶赴现场进行查勘。他发现树木较大，且连根拔起，车主无法对车辆进行自救，郭子雄及时协助客户联系施救公司进行施救。事故处理完毕后，由于受损树木阻碍周边交通，郭子雄多方打听联系到了产权单位前来处理受损树木，及时恢复路况，周边居民纷纷表示感谢。

　　【湖北宜昌】

　　6月27日，湖北宜昌地区遭遇强降水天气，特大暴雨持续了整整一天，暴雨导致多个地方进水、被淹，甚者有路边车辆被冲进地下车库。仅一天时间，阳光财险宜昌中支就接到了近40笔车险报案。暴雨发生后，宜昌中支理赔部迅速反应，因暴雨导致受灾地区积水严重，无法进行现场查勘，从早上十点开始一直到凌晨两点，宜昌中支一键赔工作人员李向阳一直在线上处理报案，指导客户进行现场拍照，安抚客户情绪，联系救援拖车。截止到6月28日中午，百分之八十以上的受损车辆均已妥善完成救援，一半车辆已进入定损环节。

　　阳光保险将随时关注天气变化，积极进行救灾与理赔服务，做好救灾抢险工作。同时，全国统一客服专线95510也将24小时守候您的来电，为您和您的家人朋友提供贴心的保险服务。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved