电商热点：电商平台化妆品监管出新规 直播带货问题引关注

人民网北京6月30日电(记者毕磊) 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：近年来，我国化妆品产业迅猛发展，针对电商平台内一些化妆品经营者在营销过程中存在问题，国务院颁布《化妆品监督管理条例》。未来，电商平台的化妆品销售行为将更加合理，市场秩序更加规范，更好地满足消费者对商品品质和服务的需求。疫情防控常态化下的首个购物节落下帷幕，中国消费者协会于近日发布《“618”消费维权舆情分析报告》，今年“618”促销活动期间消费维权问题主要集中在直播带货，各方关注问题较多。

1. 国务院出台新规：电商平台应对化妆品经营者实名登记

国务院29日颁布《化妆品监督管理条例》，条例将于明年1月1日起施行。要求化妆品电商平台经营者对平台内化妆品经营者进行实名登记，承担管理责任，发现其存在违法行为应及时制止并报告监管部门；发现严重违法行为的，要立即停止提供平台服务；对电商平台经营者和平台内化妆品经营者不履行相关义务等违法违规行为，药监部门将依法给予警告、罚款、责令停业整顿等相关行政处罚。

2. 中消协发布“618”消费维权舆情分析报告

中国消费者协会利用互联网舆情监测系统，对6月1日—6月20日期间相关消费维权情况进行了网络大数据舆情分析。共收集“618”相关消费维权类信息6488460条。监测发现，今年“618”促销活动期间消费维权负面信息主要集中在直播带货、价格竞争、短信骚扰、红包活动、假冒伪劣等方面。得物应用程序（App）涉销售假冒伪劣产品、罗永浩直播带货翻车等被点名。

3. 农业农村部与阿里巴巴达成战略合作

6月29日，农业农村部与阿里巴巴集团达成战略合作，双方将围绕电子商务平台对接、普惠金融服务创新和数字化乡村治理等领域开展合作，重点推进数字农业、乡村治理平台和县域金融服务等项目建设，共同推进乡村治理、农民合作社和农业社会化服务组织的数字化应用实践。

4. 国家邮政局：北京十万快递小哥核酸检测结果全部阴性

6月30日，国家邮政局今天发布消息，截至6月27日24时，北京市主要品牌寄递企业已按计划完成核酸检测任务，累计检测104807人，已反馈结果全部为阴性。自6月19日起，在北京市邮政管理局的指导推动下，北京市邮政、快递企业陆续安排一线从业人员全员参加核酸检测，按品牌、按区域划分工作重点，积极与市、区防控部门协作配合，共同推进各项工作，如期完成了核酸检测任务。

5. 首届闲鱼潮玩节开启 共设置福袋、IP等四大会场

6月29-30日，首届闲鱼潮玩节开启。主题为“Let’s Play玩有引力”的线上潮玩节，吸引了包括中、日、韩、泰、美、德、法、英等多国原创潮玩藏品。本次潮玩节共设置了四大会场。福袋会场推出百款福袋1元超低价捡漏；IP会场的玩法是打榜赢取全套IP盲盒；原创绝版会场主打收藏家限量潮玩1元起拍；直播会场有百名涂装师以1元低价接单。

6. 拼多多联合小度推出“品牌日”活动

日前，拼多多宣布推出“小度品牌日”活动，小度智能音箱旗下100余款产品将悉数参与此次活动。其中，小度智能音箱红外版等部分产品半价即可抢购，小度按钮1元抢，智能音箱产品最高降价超65%。用户通过拼多多APP首页“限时秒杀”万人团入口即可进入相关页面。

7. 申通、圆通推出毕业季行李“云寄递”服务

6月以来，全国各大院校也进入毕业季，申通快递和圆通速递在全国高校网点陆续展开行李“云寄递”活动。申通快递湖北省公司联合武汉市部分高校为毕业学子制定了个性化“云寄递”解决方案，截至24日，武汉市网点共收寄毕业生包裹超3万件。

8. 电商主播真人秀《奋斗吧！主播》开启 胜者直通双11“猫晚”

6月29日，日前，由优酷、淘宝直播、天猫共同发起的国内首档电商主播选拔类真人秀《奋斗吧!主播》正式官宣，并启动“云海选”，全网召集不同行业的主播学员，节目最终决出的11名胜者，将直通“2020年天猫双11狂欢夜”。

(责编：毕磊、夏晓伦)