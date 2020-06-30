原标题：科技护航爱心送考 今年高考考生可在线预约考生专车

中新网6月30日电 一年一度的高考即将来临，考生们的赴考出行牵动着全社会的关注。为了保障考生顺利赴考，安心考试，自2001年以来，在主管部门的指导下，各地出租汽车公司持续组织开展了爱心送考公益活动。

今日，中国交通报社联合高德打车、中交企协雷锋工委，共同启动了出租车“爱心送考 科技护航”公益活动，并在多个城市上线了免费的“考生专车”服务，用科技的力量助力公益送考更具效率，考生使用更加安全可靠。

“考生专车”爱心送考活动在多个城市启动

目前，北京、重庆、武汉、徐州、连云港、郑州、秦皇岛、张家口、九江等城市的众多爱心车队已经入驻“考生专车”。他们主要来自各城市的雷锋车队、先锋车队和劳模车队等志愿者车队，队员全部为具备送考经验的出租车司机。

入驻车队已要求所有队员在送考前做好车况检查，与预约考生做好沟通，并提前勘察路线。在疫情防护方面，为保证健康上岗，司机每天出车前都要求测量体温，全程佩戴口罩，经常通风，每完成一次接送任务后即刻进行消毒处理。

即日起，上述城市的高考考生们使用高德打车“考生专车”即可线上预约爱心出租车。预约成功后，考生们在高考期间就可以享受免费的一对一、点对点的送考和接考服务。

“考生专车”爱心车队

“科技是这个时代最大的公益，科技能让公益服务更简单，惠及更多人。我们专门研发上线了考生专车，就是希望通过数字化的线上预约叫车方式，更智慧、更高效地匹配驾驶员和考生们的出行需求，从而带来更便捷的体验。”高德地图副总裁王桂馨表示。

据了解，作为聚合打车平台，高德打车多次上线公益服务。在今年疫情爆发时的2月份，高德打车曾联合武汉等地出行合作伙伴，组织公益车队，紧急上线“医护专车”，免费接送那些奋战在抗疫一线的医护工作者。该服务持续运营了两个多月，直到4月8日武汉“重启”后才下线，完成了自己的使命。

“爱心送考寄托了雷锋车队对莘莘学子的一种奉献情怀。今年的爱心送考有两个不同，首现，在疫情防控期间，我们除了做好各种防护举措，车内的安全舱也会全面升级，由前后隔离改为单舱隔离，更加安全舒适；其次，今年爱心送考注入了科技元素，高德打车考生专车上线，不仅帮助考生提前预约，解决他们的后顾之忧，也为车队及时匹配考生需求提供了新手段，能服务到更多有需要的考生。”首都的士雷锋车队副队长海滨表示，“我参加爱心送考13年了，期间接送了多少考生已经记不清了，但考生们每次下车时的一句‘谢谢’，一直都萦绕在我的耳旁。”

(责编：毕磊、夏晓伦)