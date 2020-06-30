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阿里、华为、海尔等17家品牌上榜2020年BrandZ全球品牌百强

2020年06月30日16:49  来源：人民网-财经频道
 

　　伦敦时间6月30日，WPP与凯度今天联合发布的“2020年BrandZ最具价值全球品牌100强”排行榜。榜单显示，今年全球品牌百强的价值达到了5万亿美元。亚马逊蝉联第一，苹果、微软、谷歌紧随其后。中国品牌今年有17家入榜，去年进入榜单的阿里巴巴、腾讯、华为、海尔等15家品牌今年悉数在列。

　　具体来看，2020年的BrandZ榜单，美国品牌的数量超过了50%，排行榜的前端更是被亚马逊、微软、苹果等美国品牌“霸屏”。亚马逊在蝉联第一的同时，品牌价值增长也达到了百强总额的三分之一。疫情之下，中国品牌入榜数量稳中有升，17家入榜全球排名第二，去年入榜的华为、阿里巴巴、海尔等15家品牌悉数入榜。其中，海尔从去年的89位上升到68位，跃升21位。此外，全球5个新晋百强品牌中，有2个来自中国，分别是抖音和中国银行。

　　每年的发布会，BrandZ都会为百强品牌中表现特别突出的少量品牌单独颁发奖项，以表彰其品牌建设成果，6月30日，海尔拿到了全球第一个“物联网生态品牌”奖。榜单指出，创新和创造力是增长的关键驱动力，这为全部百强品牌带来了2770亿美元的品牌价值增长。

　　据了解，围绕全球用户在“衣、食、住、娱”等方面的生活需求，海尔集团旗下的海尔智家全球七大高端品牌已经纷纷开始了场景化、生态化的转型升级。5大全球化品牌分别打造了北美GE?Appliances的未来厨房、斐雪派克的社交厨房、AQUA智慧“社区洗”以及Candy的互联家电等多个智慧家庭套系。通过搭建食联网、衣联网、空气网等生态圈，海尔智家串联起涵盖40多个行业的数千家资源方，为用户提供生活方式和场景生态。(毕磊)

(责编：毕磊、夏晓伦)
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