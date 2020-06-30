《中国产业数字化报告2020》：产业数字化升级效果初显

人民网北京6月30日电（记者毕磊） 今日，国家信息中心信息化和产业发展部与京东数字科技研究院共同发布《中国产业数字化报告2020》（以下简称《报告》）。报告认为，产业数字化是指在新一代数字科技支撑和引领下，以数据为关键要素，以价值释放为核心，以数据赋能为主线，对产业链上下游的全要素进行数字化升级、转型和再造的过程。

融合+创新 产业数字化升级效果初显

《中国产业数字化报告2020》研究负责人和主要执笔人、国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广表示，区别于以往从经济单一维度对产业数字化的理解，对产业数字化的理解需要兼顾社会与市场两个维度，以更加全面的视角理解其内涵本质。从社会维度看，产业数字化是建立在生产工具与生产要素变革基础上的一种社会行为；从市场维度看，产业数字化是以信息网络为市场配置纽带、以服务平台为产业生态载体的资源优化过程。数字善治是社会及市场两个维度有机融合的具体体现，其既是产业数字化发展的机制条件，也是驱动产业数字化发展的重要动力机制。

报告认为，产业数字化不仅可以助力传统企业蝶变，再造企业质量效率新优势，而且还能促进产业提质增效，重塑产业分工协作新格局。同时，还可以孕育新业态新模式，加速新旧动能转换。

报告指出，推进产业数字化要以科技为基础，以数据为要素，以价值为中心，以共建为理念，坚持“融合+创新”一体化推进思路，按照因时、因地、因业、因企原则制定产业数字化转型战略，着力推进资源融合、业务融合、市场融合，实现技术创新、模式创新、产品创新。

单志广表示，产业数字化转型是一项以“融合、创新、共赢”为关键的耐力赛，无论是身处赛场作为参赛选手的相关企业还是作为赛场处作为比赛推动者、规则制定者的政府，在产业数字化转型发展均应高度重视“市场效应”，有效发挥“灯塔效应”，切实增强“共振效应”。在国家政策推动、数据要素驱动、龙头企业带动、科技平台拉动、产业发展联动等多方因素的共同推动下，我国产业数字化转型的效果初步显现，传统产业数字化转型整体进度大大加快。

聚焦价值创造 大力推动数字化发展

报告指出，产业数字化是指在新一代数字科技支撑和引领下，以数据为关键要素，以价值释放为核心，以数据赋能为主线，对产业链上下游的全要素数字化升级、转型和再造的过程。

清华大学互联网产业研究院院长朱岩认为，这一定义比较准确地描述了产业数字化的基本内涵，价值创造是产业数字化的关键。这种价值创造方式不同于工业时代，而是要建立在数据要素基础上，充分考虑数字生产力的创造性，并建立与之匹配的数字化生产关系，才能够真正释放数字价值。

朱岩表示，产业数字化，一方面在产业内要释放数字生产力，另一方面，也必须建立与数字生产力相匹配的数字化生产关系。数字时代的任何一家企业不再只是存在于城乡为代表的物理空间里，它也必然孪生于数字空间之中。数字空间同样也是人类社会进入数字时代企业经营的重要环境。

北京大学光华管理学院副教授董小英解读称，将传统企业和互联网企业的优势“强强联合”，提升传统行业的运营效率及与市场动态接轨的能力，使中国的相关产业不仅在智能制造环节发力，而且能在人、设备、服务、流程等各环节连接，形成价值网络智能化能力，加速行业数字化发展的整体进程。

京东数科首席经济学家、研究院院长沈建光表示，产业数字化迎来了全新的发展局面。可以预期，数字科技将在疫情监测、诊断治疗、资源调配各节点进一步发挥其独特优势，并为中国企业的技术发展与创新应用提供更多机遇。

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