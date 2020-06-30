“一见钟情的款式，怦然心动的价格”副县长拼多多带货象山针织

东方不老岛，海山仙子国。说到浙江象山，除了美丽的风景和可口的海鲜，你还能想到什么？许多人可能不知道，除了是众多网红剧的拍摄地，这里还是一座针织服装名城。

6月28日，身着象山针织服装的浙江省宁波市象山县副县长张微燕女士走进拼多多直播间，为本地针织产品带货。在“县长同款”的带动下，截至下午两点半，直播间吸引超过148万网友围观，直接带动相关店铺销量同比增长超过600%，直播间店铺粉丝增长超过4万。

▲穿着一身象山针织服装的象山县副县长张微燕走进拼多多直播间，助力象山外贸优品直连内需大市场，吸引超过148万网友围观。

不到25元的印花T恤、不到35元的连衣裙、9.9元抢打底衫、4.9元秒杀长袖衬衫……出口欧美国家的产品质量，工厂直销的亲民价格，在此次外贸工厂直播专场的大力优惠之下，一件件象山高品质针织服装都以平价出现在直播间“小红盒”中。在张微燕副县长带动下，直播间不断刷屏的“红包雨”“优享券”叠加专场活动，极致性价比的商品不断掀起抢购热潮。

“一见钟情的款式，怦然心动的价格，象山针织，好货不贵，大家一定不要错过今天直播间的优质产品。我们象山从种植棉花到纺纱、织布、印染，全产业链优化，就是为了给消费者提供最优质、最优惠的象山服饰。”作为土生土长的浙江人，张微燕在说到本地的好产品时激情澎湃。

据张微燕介绍，作为中国针织服装出口生产基地、国家级出口针织服装质量安全示范区，2019年，象山实现针织服装产品产量3.82亿件，主要销往包括美国、日本及欧洲在内的150余个国家和地区。产品主要是女装、男装、运动装，拥有中国名牌、驰名商标和浙江省名牌、省著名商标10余个。近年来，不少优秀的象山针织企业开始积极投入外贸转内销，许多高品质的针织服装，得以平价面向国内消费者。

今年以来，随着新冠疫情形势的变化，国外陆续出现了封关、封境的情况，大量跨境运输陷入停滞，零售终端陷入停摆，这极大影响了外贸企业的正常经营，不少企业外贸订单遭延期甚至取消。面对当前环境，企业对于加快出口转内销、深挖国内大市场有着迫切需求。

3月25日，宁波市政府与拼多多达成全面战略合作框架协议，未来一年内，超过15000家宁波企业将通过拼多多直连内需大市场，覆盖宁波区域各优势产业集群，预计带动当地企业在拼多多平台年销售额超过800亿元，实现外贸转内需市场订单超200亿元。来自拼多多的数据显示，仅3月25日到5月31日期间，注册地址和发货地址在宁波的商铺销售GMV超过46.1亿元；注册地为宁波的新增店铺数量达12794家；而从今年初到5月31日，注册地址和发货地址在宁波的店铺销售额GMV超过113.3亿元。

有“宁波后花园”之称的象山此次牵手拼多多打造针织外贸工厂直播专场，也是在新技术、新产业、新模式、新业态下，发挥互联网平台经济规模效应，以市场化方式助推优势产业集群直连拼多多平台6.28亿消费者的尝试。

“我们将为象山在内的宁波区域各产业提供定制化的大数据研发建议和智能化生产方案，通过增强创新能力、做强产业链条、推进融合发展，打造一批外贸转内销的优质典型企业。”拼多多相关负责人表示，未来一年间，拼多多将集中研发、技术、品牌营销、电商培训等优势资源，走进中国县域优质产业带，联合当地政府，围绕直播基地打造、企业智能化生产、数字化营销以及人才培育实施一系列创新举措，带动优质产能直连新电商平台，并重点帮扶一批外向型企业加速开拓内销市场，帮助企业在特殊时期重回发展快车道。

(责编：李都也(实习生)、李栋)