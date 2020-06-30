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商务部：出口产品转内销存在较大增长潜力

2020年06月30日18:00  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月30日电 （栗翘楚）近日，国务院办公厅印发了《关于支持出口产品转内销的实施意见》，在今天召开的商务部网上专题发布会上，商务部外贸司副司长杨国良表示，出口产品转内销也存在较大的增长潜力，但外贸企业也面临一些困难。

杨国良介绍，据商务部调查显示，境外疫情蔓延，国际需求萎缩，外贸企业订单下滑，出口转内销的积极性上升。但同时，外贸企业转内销也面临一些困难，主要是部分产品国内外标准不同。比如：出口欧美的服装尺码与国内标准不同，款式和国内市场需求也有差异，转内销时需要做有针对性的调整或改造。部分出口产品转内销往往涉及品牌商标问题，需要得到外方授权。一些外贸企业长期按订单生产，缺乏国内市场营销经验和专门的团队，品牌国内认知度不高。此外，转内销还面临市场结算模式的差异问题，内销通常采取赊销模式，先拿货、后付款，占用资金多，风险相对较高。

与此同时也要看到，出口产品转内销也存在较大的增长潜力。从国内消费看，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，国内市场需求正加快释放，为电子家电、轻工、纺织服装、农产品等出口行业提供了内销市场。从投资带动看，各地推进新型基础设施、新型城镇化和重大工程建设，为机械设备、电机电气设备、精密仪器等出口行业带来了新机遇。从消费升级看，部分外贸企业正从传统批量生产转向个性化定制，可以更好满足国内消费升级需求。网上销售、直播带货等消费新模式快速发展，也为外贸企业打通了直接面对消费群体的销售渠道。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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