出口转内销是否会增加国内市场竞争压力？ 商务部回应来了

人民网北京6月30日电 （栗翘楚）新冠肺炎疫情全球蔓延，外贸企业订单下滑，出口转内销再次被提上日程。出口转内销是否会增加国内市场的竞争压力？

商务部消费促进司副司长李党会在今天召开的商务部专题发布会上表示，今年以来，我国消费市场克服疫情冲击，实现逐月回暖，基本生活品消费持续增长，升级类商品比较活跃，住行类商品零售得到改善，这也说明在疫情防控常态化下，老百姓对美好生活的需求与追求依然是不断增长，也体现了我国消费市场发展潜力大、韧性强。

李党会表示，从另一个角度讲，优质的出口产品转内销，对国内市场而言并非只是此消彼长的替代关系，和国际贸易一样，既有贸易转移，但更有贸易创造，更多的优质出口产品转内销会进一步丰富国内市场供给，增加消费者选择，精准对接需求，带动消费升级；同时，国际市场长期形成的通用国际规则也有助于改善和提升国内的营商环境，有助于畅通流通“大动脉”，激发市场活力和有效需求，有助于我们超大市场规模优势和内需潜力的充分释放，最终推进形成国内大循环，推动实现国内国际双循环相互促进。

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