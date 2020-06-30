人民网>>财经

商务部：十大措施支持外贸企业出口转内销

2020年06月30日18:15  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月30日电 （栗翘楚）近日，国务院办公厅印发了关于支持出口产品转内销的实施意见，对于外贸企业在出口产品转内销过程中遇到如国内经销渠道不畅，国内外质量标准不统一等问题，《实施意见》提出了哪些支持措施？在今天召开的商务部专题发布会上，商务部外贸司副司长杨国良先生表示，《实施意见》坚持问题导向，聚焦企业反映的突出困难，从三个方面提出了10条政策措施：

在支持出口产品进入国内市场方面，提出了3条措施。一是加快转内销市场准入，简化内销产品认证程序，简化企业办税程序。二是促进“同线同标同质”发展。支持企业在同一生产线上按照相同标准、相同质量生产既能出口、又可内销的产品，扩大“三同”适用范围至一般消费品、工业品领域。三是加强知识产权保障。支持外贸企业做好知识产权授权、专利申请、商标注册和著作权登记等工作。上述举措，有利于解决内外销产品标准不一致问题，有利于符合条件的出口受阻产品快速进入国内市场，也兼顾保障了国内消费者的知情权。同时，推动扩大“三同”产品范围，在更大范围帮助外贸企业解决转内销标准衔接问题。从长期看，这也有助于推动内外销产品标准统一，更好满足国内市场消费升级需求。

在多渠道支持转内销方面。提出了3条措施。一是搭建转内销平台。鼓励外贸企业对接电商平台，引导主要步行街组织开展专题活动，组织大型商业企业开展订单直采。二是发挥有效投资带动作用。重点结合新型基础设施、新型城镇化和重大工程建设需要，组织对接一批符合条件的出口产品转内销，引导外贸企业参与工业和通信业重大项目建设。三是精准对接消费需求。引导外贸企业研发适销对路产品，创建自有品牌，充分利用新业态新模式，促进线上线下融合发展。上述措施，主要是充分发挥电子商务平台、步行街、大型商业企业以及知名展会等渠道优势，推动产销对接。同时，支持外贸企业抓住当前我新老基础设施建设、制造业升级和新兴产业发展带来的新机遇，促进工业品出口转内销；支持外贸企业通过外贸优质产品转内销，满足和带动国内消费升级。

在加强信贷保险和资金等支持方面，提出了4条措施。一是提升转内销便利化水平。符合条件集中办理内销征税手续的加工贸易企业，最迟可在季度结束后15天内申报。二是做好融资服务和支持。鼓励各类金融机构加强供应链金融服务，加大信贷支持，依托大型电商平台加强对中小微外贸企业直贷业务。三是加大保险支持力度。支持保险公司提供多元化的保险增值服务。四是加强资金支持。用足用好外经贸发展专项资金。上述措施，主要是进一步为企业提供便利和支持，降低转内销成本。针对转内销企业面临的账期长、占用资金多、结算风险高等问题，为企业提供融资服务和信贷支持，做好转内销相关业务培训、宣传推介、信息服务等公共服务。

(责编：栗翘楚、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved