经济恢复势头进一步巩固

数据来源：国家统计局

制图：汪哲平

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6月份中国制造业采购经理指数为50.9%，较上月上升0.3个百分点。

指数水平向好，显示经济恢复势头巩固，产业链稳定性继续增强，为下半年经济平稳开局奠定了基础。

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心30日发布，6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，较上月上升0.3个百分点，连续4个月运行在50%以上，显示经济恢复势头巩固，产业链稳定性继续增强。

从13个分项指数来看，同上月相比，6月份生产指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、采购量指数、进口指数、购进价格指数、出厂价格指数、原材料库存指数上升，指数升幅在0.3至7.3个百分点之间；供应商配送时间指数与上月持平；产成品库存指数、从业人员指数和生产经营活动预期指数下降，指数降幅在0.3至0.5个百分点之间。

“6月份PMI在荣枯线上小幅提高，表明中国经济恢复进程有提速迹象。”国务院发展研究中心研究员张立群认为，全国两会以后围绕“六稳”和“六保”的政策密集落地，与前期全面复工复产各项政策相互呼应，宏观政策综合效果更趋明显。要着力提高财政货币政策在扩大内需方面的实际效果，进一步巩固和加强经济回升向好的积极态势。

市场需求整体回升，经济运行动力趋增。国内需求方面，6月份国内经济进一步恢复，市场需求稳中有增。新订单指数为51.4%，较上月上升0.5个百分点。新出口订单指数为42.6%，虽仍处于50%以下，但较上月上升7.3个百分点，出口下降幅度明显收窄。由于市场需求整体保持回升，对经济运行、企业经营的带动作用有所增强。

企业生产活动上升，带动原材料采购增加。6月份，生产指数为53.9%，较上月回升0.7个百分点，连续4个月运行在53%以上，企业供给保持增长。生产活动上升带动了企业对产业链上游产品的需求，企业原材料采购相应增加，采购量指数为51.8%，较上月上升1个百分点。

产业链价格联动上升，价格协同性有所提高。6月份，受企业采购量较快增长带动，上游基础原材料价格在上月基础上继续保持上涨趋势。购进价格指数为56.8%，较上月上升5.2个百分点；出厂价格指数为52.4%，较上月上升3.7个百分点，在今年以来连续运行在50%以下后升至50%以上。

中国物流信息中心分析师文韬认为，从PMI来看，年初经济受疫情影响出现较大波动，3月份开始经济逐步恢复。二季度内，企业生产和市场需求均保持较快恢复，生产指数和新订单指数均值分别为53.6%和50.8%，不仅持续位于50%以上，也高于一季度和去年同期水平。二季度采购活动和就业活动也明显恢复，指数水平好于一季度和去年同期。到上半年末时，经济恢复势头巩固，产业链稳定性增强，为下半年经济平稳开局奠定了基础。

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心同日发布的数据显示，6月份中国非制造业商务活动指数为54.4%，较上月上升0.8个百分点。除供应商配送时间指数和业务活动预期指数分别下降0.8和3.6个百分点以外，其余各指数环比上升，上升幅度在0.1至2.0个百分点之间。

中国物流与采购联合会副会长蔡进表示，二季度以来，非制造业商务活动指数呈现逐月环比上升走势，表明非制造业恢复性势头较好。结合细分指数变化来看，当前经济恢复连续性和联动性较好，大部分行业已经有所恢复，经济恢复势头得到进一步巩固。下半年，应继续促转型、扩内需，增强经济恢复的内生动力，保障经济持续向好发展。

《 人民日报 》（ 2020年07月01日 14 版）

(责编：白宇、岳弘彬)