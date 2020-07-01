钱从“云”上来  精准助小微（财经眼）

数据来源：银保监会

制图：汪哲平

精准投放

越来越多的政策性银行、商业银行积极与互联网银行等开展合作，借助互联网平台的优势，让资金更快捷地流向小微企业

唱寰宇是四川成都市一家声音制作服务公司的负责人。疫情防控期间，线上娱乐消费活跃，公司承接了不少互联网平台配音订单。

来了生意，得添本钱。互联网银行新网银行近期推出服务小微企业的“新网向蓉”计划，帮助唱寰宇解决了融资难题。凭着一部手机、一张身份证，唱寰宇很快申请到了新网银行100万元授信额度，不必为抵押、担保犯愁，利率也不高。

新网银行有关负责人说，唱寰宇在线上就能拿到贷款，离不开新网银行同政策性银行的合作，“进出口银行四川省分行提供的低成本转贷款资金，通过我们的线上金融服务，精准投放给小微企业，帮助不少企业解决了融资难题。”

今年以来，越来越多的政策性银行、商业银行积极与互联网银行等开展合作，借助互联网平台的优势，让资金更快捷地流向小微企业。

5月27日，进出口银行四川省分行将3亿元保就业主题转贷款资金通过新网银行发放给11337户小微企业，帮助约22万人稳住就业岗位。“这些转贷款借助互联网筛选客户，可以更加精准地找到有需求的小微企业，同时整个流程也更加便捷高效，增强了金融服务小微企业的能力。”新网银行首席研究员董希淼说。

据了解，今年政策性银行安排信贷规模比去年多增将近1万亿元，债券发行规模也将增加，可用资金大幅提升。新增1000多亿元转贷款规模，主要提供给中小银行特别是互联网银行，缓解小微企业融资难融资贵。

不只是政策性银行，不少商业银行也积极同互联网银行和平台等合作开展线上业务，加大服务小微企业的力度。

邱梦怡2016年大学毕业后在武汉光谷开了一家美甲店。受疫情影响，今年她一度闭店3个月，一边断了收入，一边房租还得交。为难之际，她在支付宝上获得了网商银行“无接触贷款”助微计划提供的22万元贷款额度，可免息使用三个月。“足不出户就能拿到贷款，让我在家安心等到复工的日子。”邱梦怡说。

近期，网商银行联合全国工商联等发起“无接触贷款”助微计划，邮储银行等大型国有银行、石嘴山银行等城商行加入其中，利用网商银行在支付宝等平台的线上服务渠道，为小微企业、个体经营者和农户等提供安全、便捷的融资服务。截至5月31日，该计划服务客户数达1305.9万户，累计投放贷款超5263亿元。

银保监会有关负责人说，鼓励政策性银行、商业银行加强与主要依靠互联网运营的银行开展业务合作，通过转贷款等方式为小微企业精准“滴灌”。“今年以来，政策性银行和地方中小银行、互联网银行的合作取得新的突破，下一步将扩大合作规模。”

优势互补

利用互联网数据快速评估企业经营状况和资金需求，银行信贷决策效率大大提升

“今年初，我们近百家门店承受着很大的工资、仓储等资金压力。”福建周麻婆餐饮公司负责人翁子齐说，突如其来的疫情对餐饮行业的影响比较大，企业资金需求急迫，但线下申请贷款花费时间多，也不太方便。

光大银行联合一家互联网点评平台，为入驻平台的餐饮企业提供线上信贷服务，满足了入驻商家周麻婆餐饮公司的融资需求，翁子齐申请到1000万元贷款授信，用于门店运营等支出，“从申请到完成审批放款，还不到24小时，以往大概要一个月。”

为什么这么快？光大银行有关负责人说，通过“互联网平台+银行”的合作模式，利用互联网点评平台积累的大量餐饮企业交易数据，快速评估企业真实经营状况和资金需求量，大大提升了银行信贷决策效率。

“增强金融服务小微企业能力，需要解决好信息不对称的问题，这就要求金融机构更高效、准确地掌握小微企业真实状况。”中国社科院国家金融与发展实验室副主任曾刚说，如果采取派客户经理对企业进行实地贷前调查的方式，往往要花几天时间，还会产生不少人工成本。互联网银行和平台等往往具有流量和数据优势，能快速判断小微企业、个体工商户的经营情况，人力等成本也更低。“比如一家小商店采取二维码等形式进行线上收款，每一笔交易都会产生数据，互联网银行和平台能据此掌握商店收入等，判断商店经营状况。”他说。

“更关键的是，通过数字风险控制模型分析用户经营行为及相关数据，能更好地评估企业实际融资需求及还款能力，精细化设计还款周期、利率水平和还款方式等，这有利于降低风险，实现普惠金融的商业可持续。”董希淼说，通过合作，商业银行能更好发挥资金量大、成本较低等优势，拓展获客渠道，扩大普惠金融服务规模。

风险控制“闸门”更严密。在联合贷款、转贷款等业务中，商业银行、互联网银行注重做好自身风控工作，把好自家风控“闸门”，分别基于各自的模型和流程进行风险评估，形成多重风控体系。

光大银行有关负责人说，随着线上业务快速发展，智能风控在商业银行正加速应用。相较于以往主要依靠资产状况、财务报表等数据，通过联合互联网平台数据进行风控，能够更加全面、立体地刻画客户风险状况，提升风险定价、违约计算的能力，有效降低普惠金融项目中信息不对称带来的风险。

“总体来看，商业银行与互联网银行加强合作，积极开展线上业务，能够发挥‘1+1>2’的效果，增强服务小微企业的能力和力度，促进普惠金融扩面、提质、增效。”曾刚说。

完善制度

要明确合作机构准入机制，合作双方都应做好自身风险控制，努力降低融资成本

“在合作开展互联网信贷业务过程中，少数银行也出现了对合作机构管理较为粗放的情况。”业内专家认为，要引导商业银行等金融机构与互联网银行、平台等明确并切实履行自身责任，进一步完善管理制度、规范开展合作。

银保监会要求，商业银行对合作机构建立从准入到退出全流程、系统性的管理机制，对合作机构经营情况、管理能力、风控水平等进行准入前评估，并明确各方权责、风险分担、客户权益保护等内容，定期对合作机构进行全面评估。

“尤其要注意，商业银行要按照自主风控原则审慎开展业务，独立进行风险评估和授信审批，避免成为单纯的资金提供方。”曾刚说。

“对互联网银行、金融科技公司等而言，也要加强数据分析能力，精准识别风险，同时做好客户贷后管理。此外，还要加强用户信息安全保护，更好保障用户合法权益。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林说。

要让银行间合作更好服务小微企业，还应通过规范服务收费、加强科技应用等方式，进一步促进综合融资成本明显下降。

近日，银保监会要求银行在助贷环节明确自身收费事项，评估合作机构收费情况，严禁银行将贷前调查和贷后管理的实质性职责交由第三方机构承担，防止间接推高融资成本。

“这些措施既能有效防止企业实际可用资金减少，也有利于进一步降低综合融资成本。”董希淼说，应针对互联网银行设计更具差异化的监管框架和业务规范，更好引导互联网银行发挥支持小微企业、个体工商户的作用。

平安集团总经理谢永林说，金融科技公司在加大技术研发投入、积极开发金融技术的同时，也要更广泛地与中小金融机构开展合作，帮助其降低经营成本、提升服务效率，为更多小微企业提供便捷、优惠的金融服务。

《 人民日报 》（ 2020年07月01日 19 版）

(责编：白宇、岳弘彬)