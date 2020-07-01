人民网>>财经

金融机构借助互联网渠道，为小微企业提供资金支持

钱从“云”上来  精准助小微（财经眼）

本报记者  屈信明  欧阳洁

2020年07月01日06:16  来源：人民网－人民日报
 

　　数据来源：银保监会
　　制图：汪哲平

　　精准投放

　　越来越多的政策性银行、商业银行积极与互联网银行等开展合作，借助互联网平台的优势，让资金更快捷地流向小微企业

　　唱寰宇是四川成都市一家声音制作服务公司的负责人。疫情防控期间，线上娱乐消费活跃，公司承接了不少互联网平台配音订单。

　　来了生意，得添本钱。互联网银行新网银行近期推出服务小微企业的“新网向蓉”计划，帮助唱寰宇解决了融资难题。凭着一部手机、一张身份证，唱寰宇很快申请到了新网银行100万元授信额度，不必为抵押、担保犯愁，利率也不高。

　　新网银行有关负责人说，唱寰宇在线上就能拿到贷款，离不开新网银行同政策性银行的合作，“进出口银行四川省分行提供的低成本转贷款资金，通过我们的线上金融服务，精准投放给小微企业，帮助不少企业解决了融资难题。”

　　今年以来，越来越多的政策性银行、商业银行积极与互联网银行等开展合作，借助互联网平台的优势，让资金更快捷地流向小微企业。

　　5月27日，进出口银行四川省分行将3亿元保就业主题转贷款资金通过新网银行发放给11337户小微企业，帮助约22万人稳住就业岗位。“这些转贷款借助互联网筛选客户，可以更加精准地找到有需求的小微企业，同时整个流程也更加便捷高效，增强了金融服务小微企业的能力。”新网银行首席研究员董希淼说。

　　据了解，今年政策性银行安排信贷规模比去年多增将近1万亿元，债券发行规模也将增加，可用资金大幅提升。新增1000多亿元转贷款规模，主要提供给中小银行特别是互联网银行，缓解小微企业融资难融资贵。

　　不只是政策性银行，不少商业银行也积极同互联网银行和平台等合作开展线上业务，加大服务小微企业的力度。

　　邱梦怡2016年大学毕业后在武汉光谷开了一家美甲店。受疫情影响，今年她一度闭店3个月，一边断了收入，一边房租还得交。为难之际，她在支付宝上获得了网商银行“无接触贷款”助微计划提供的22万元贷款额度，可免息使用三个月。“足不出户就能拿到贷款，让我在家安心等到复工的日子。”邱梦怡说。

　　近期，网商银行联合全国工商联等发起“无接触贷款”助微计划，邮储银行等大型国有银行、石嘴山银行等城商行加入其中，利用网商银行在支付宝等平台的线上服务渠道，为小微企业、个体经营者和农户等提供安全、便捷的融资服务。截至5月31日，该计划服务客户数达1305.9万户，累计投放贷款超5263亿元。

　　银保监会有关负责人说，鼓励政策性银行、商业银行加强与主要依靠互联网运营的银行开展业务合作，通过转贷款等方式为小微企业精准“滴灌”。“今年以来，政策性银行和地方中小银行、互联网银行的合作取得新的突破，下一步将扩大合作规模。”

　　优势互补

　　利用互联网数据快速评估企业经营状况和资金需求，银行信贷决策效率大大提升

　　“今年初，我们近百家门店承受着很大的工资、仓储等资金压力。”福建周麻婆餐饮公司负责人翁子齐说，突如其来的疫情对餐饮行业的影响比较大，企业资金需求急迫，但线下申请贷款花费时间多，也不太方便。

　　光大银行联合一家互联网点评平台，为入驻平台的餐饮企业提供线上信贷服务，满足了入驻商家周麻婆餐饮公司的融资需求，翁子齐申请到1000万元贷款授信，用于门店运营等支出，“从申请到完成审批放款，还不到24小时，以往大概要一个月。”

　　为什么这么快？光大银行有关负责人说，通过“互联网平台+银行”的合作模式，利用互联网点评平台积累的大量餐饮企业交易数据，快速评估企业真实经营状况和资金需求量，大大提升了银行信贷决策效率。

　　“增强金融服务小微企业能力，需要解决好信息不对称的问题，这就要求金融机构更高效、准确地掌握小微企业真实状况。”中国社科院国家金融与发展实验室副主任曾刚说，如果采取派客户经理对企业进行实地贷前调查的方式，往往要花几天时间，还会产生不少人工成本。互联网银行和平台等往往具有流量和数据优势，能快速判断小微企业、个体工商户的经营情况，人力等成本也更低。“比如一家小商店采取二维码等形式进行线上收款，每一笔交易都会产生数据，互联网银行和平台能据此掌握商店收入等，判断商店经营状况。”他说。

　　“更关键的是，通过数字风险控制模型分析用户经营行为及相关数据，能更好地评估企业实际融资需求及还款能力，精细化设计还款周期、利率水平和还款方式等，这有利于降低风险，实现普惠金融的商业可持续。”董希淼说，通过合作，商业银行能更好发挥资金量大、成本较低等优势，拓展获客渠道，扩大普惠金融服务规模。

　　风险控制“闸门”更严密。在联合贷款、转贷款等业务中，商业银行、互联网银行注重做好自身风控工作，把好自家风控“闸门”，分别基于各自的模型和流程进行风险评估，形成多重风控体系。

　　光大银行有关负责人说，随着线上业务快速发展，智能风控在商业银行正加速应用。相较于以往主要依靠资产状况、财务报表等数据，通过联合互联网平台数据进行风控，能够更加全面、立体地刻画客户风险状况，提升风险定价、违约计算的能力，有效降低普惠金融项目中信息不对称带来的风险。

　　“总体来看，商业银行与互联网银行加强合作，积极开展线上业务，能够发挥‘1+1>2’的效果，增强服务小微企业的能力和力度，促进普惠金融扩面、提质、增效。”曾刚说。

　　完善制度

　　要明确合作机构准入机制，合作双方都应做好自身风险控制，努力降低融资成本

　　“在合作开展互联网信贷业务过程中，少数银行也出现了对合作机构管理较为粗放的情况。”业内专家认为，要引导商业银行等金融机构与互联网银行、平台等明确并切实履行自身责任，进一步完善管理制度、规范开展合作。

　　银保监会要求，商业银行对合作机构建立从准入到退出全流程、系统性的管理机制，对合作机构经营情况、管理能力、风控水平等进行准入前评估，并明确各方权责、风险分担、客户权益保护等内容，定期对合作机构进行全面评估。

　　“尤其要注意，商业银行要按照自主风控原则审慎开展业务，独立进行风险评估和授信审批，避免成为单纯的资金提供方。”曾刚说。

　　“对互联网银行、金融科技公司等而言，也要加强数据分析能力，精准识别风险，同时做好客户贷后管理。此外，还要加强用户信息安全保护，更好保障用户合法权益。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林说。

　　要让银行间合作更好服务小微企业，还应通过规范服务收费、加强科技应用等方式，进一步促进综合融资成本明显下降。

　　近日，银保监会要求银行在助贷环节明确自身收费事项，评估合作机构收费情况，严禁银行将贷前调查和贷后管理的实质性职责交由第三方机构承担，防止间接推高融资成本。

　　“这些措施既能有效防止企业实际可用资金减少，也有利于进一步降低综合融资成本。”董希淼说，应针对互联网银行设计更具差异化的监管框架和业务规范，更好引导互联网银行发挥支持小微企业、个体工商户的作用。

　　平安集团总经理谢永林说，金融科技公司在加大技术研发投入、积极开发金融技术的同时，也要更广泛地与中小金融机构开展合作，帮助其降低经营成本、提升服务效率，为更多小微企业提供便捷、优惠的金融服务。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月01日 19 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved