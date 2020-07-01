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每一分钱都要花到最需要的地方（财经观）

曲哲涵

2020年07月01日06:16  来源：人民网－人民日报
 

　　政府部门过紧日子，是优化财政支出结构、保障民生支出的重要举措。这样的“ 过紧日子”不应是短期的应对措施，而应成为一种常态

　　

　　财政部最新发布的数据显示，1―5月累计，全国一般公共预算收入77672亿元，同比下降13.6%。在财政收入增长放缓的背景下，今年继续加大减税降费力度，同时基本民生支出只增不减，财政收支矛盾有所凸显。

　　《政府工作报告》提出，各级政府必须真正过紧日子，中央政府要带头，中央本级支出安排负增长，其中非急需非刚性支出压减50%以上。不久前102个中央部门公布2020年度部门预算，多个部门的“三公”经费、培训经费等预算压减50%以上，将“非急需非刚性支出压减50%以上”的要求落到了实处。

　　政府部门过紧日子，是为了让百姓过好日子。根据预算报告，政府部门节约开支，将全部优先保障做好“六稳”工作、落实“六保”任务等重点支出，惠企利民，激发市场活力。

　　政府部门过紧日子，是优化财政支出结构、保障民生支出的重要举措。这样的“过紧日子”不应是短期的应对措施，而应成为一种常态。

　　我们看到，为了做到“过紧日子”，近年来各级财政部门持续推进部门预算改革，用“量入为出”这个硬杠杠，推动财政资金聚力增效，促进管理部门提高行政效能——实行“零基预算”，政府部门必须提高项目规划水平，按照轻重缓急对项目进行排序、对政务流程进行完善甚至再造；加快预算执行政策下，政府部门必须勤勉行政、强化项目追踪问效；全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系建设不断推进，能有效避免出现“政绩工程”“面子工程”……

　　财政部门一方面推动政府部门节用裕民，把财富蛋糕更多地切给民生领域，另一方面也促进各级政府部门精打细算、“过紧日子”。可以说，花钱必问效、无效必问责，已成为国家治理体系和治理能力现代化建设的重要成果。

　　眼下，各地政府部门想方设法“省吃俭用”。比如，黑龙江省对新购公务用车等8类事项坚决禁止，资金一律收回；上海市深化推进“公物仓”管理机制改革，将行政事业单位超标配置、低效运转或长期闲置不用的资产调入“线上”与“线下”相结合的“公物仓”集中管理、调剂使用，“能调不租、能租不买”；海南省明确，未列入年度计划的会议和培训一律不予列支，能在省内举办的培训不得到省外举办……这些好的做法，应该大力推广。

　　对政府部门“省”下来的资金，要高效地用之于民。比如，对公共产品的供给，应优先考虑那些百姓最急需、最迫切的事项；对于资金投入力度、产品服务定价等公共决策，应该更多地让公众参与，提高资金运行透明度；对于直达基层的新增财力，要完善动态监控，让每一笔钱都花在刀刃上、紧要处。让财政资金更好地满足百姓需求，更大程度地提升百姓的获得感、幸福感、安全感。

　　“过紧日子”有助于加强廉洁政府建设，营造更加风清气正的发展环境。政府部门严控支出，大力压减“三公”经费，新建楼堂馆所少了，领导干部非必要出国考察少了，公务人员乘坐飞机公务舱、高铁一等座少了。在疫情防控的特殊时期，有利于更好地凝心聚力、共克时艰。

　　不该花的钱一分不花，每一分钱都要花到最需要的地方，让每一分钱花出最好的效果——眼下的“紧日子”总会过去，但“过紧日子”的理念将不会过时。要通过不断深化相关制度设计，努力建设节约型政府，让“过紧日子”成为一种常态。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月01日 19 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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