第三届进博会首场招商路演举办 重点推介食品及农产品展区、汽车展区

本报成都6月30日电 （记者宋豪新）6月30日，第三届中国国际进口博览会首场招商路演在成都举办。本次招商路演重点推介食品及农产品展区、汽车展区。

路演期间，主办方重点介绍了历届进博会食品及农产品展区、汽车展区的参展情况，并介绍了进博会基本情况、第三届进博会筹办工作进展、采购商报名路径等，以及食品及农产品展区、汽车展区设置和重点展商展品信息。

据悉，第三届进博会将于2020年11月5日至10日在国家会展中心（上海）举办。共设服务贸易、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、食品及农产品六大展区，同时，设立公共卫生防疫专区、智慧出行专区、节能环保专区和体育用品及赛事专区四大专区。

《 人民日报 》（ 2020年07月01日 14 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)