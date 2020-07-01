银保监会提示消费者合理使用信用卡

本报电 近日，银保监会消费者权益保护局提醒消费者，应正确认识信用卡功能，树立科学消费观念，理性消费、适度透支。银保监会有关负责人说，有些消费者过度依赖信用卡透支消费，背负超出其偿还能力的大额信用卡贷款，导致资金紧张、还款压力增大，信用卡如有欠款或拖欠年费情况，会产生息费成本，也可能影响个人征信。对此，消费者在申请、使用信用卡时，应考虑自身实际需求、收支状况理性消费，坚持“量入为出”的科学消费观念，并充分了解信用卡计结息规则、账单日期、年费和违约金收取方式等相关信息。
（屈信明 欧阳洁）
《 人民日报 》（ 2020年07月01日 19 版）
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