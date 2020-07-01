格库铁路青海段开通运营

本报西宁6月30日电 （孔祥文、姜峰）6月30日上午，随着首趟开往青海花土沟方向的列车徐徐驶出格尔木车站，标志着青海格尔木至新疆库尔勒铁路（格库铁路）青海段正式开通运营。
格库铁路位于青海省西部与新疆维吾尔自治区东南部，线路起自青海省格尔木市，沿昆仑山北麓、柴达木盆地南缘西行，进入新疆境内，穿越阿尔金山，抵库尔勒市，线路全长约1213.7公里。
据参与施工建设的中铁二十二局集团格库铁路项目经理耿爱民介绍，格库铁路青海段于2014年12月15日开工建设，参建人员克服沿线气候干旱、风沙大、紫外线强、沼泽地段施工难度大等诸多困难，通过历时5年多的施工建设，格库铁路青海段顺利开通运营。该段新建格尔木南、乌图美仁、甘森、花土沟、茫崖镇等15个车站，线路长505.6公里，建设标准为国铁I级电气化单线铁路，设计时速120公里，功能定位为客货兼顾的铁路干线。
据悉，格库铁路全线开通后，格尔木到库尔勒将由原先的26个小时缩短至12个小时左右，将进一步完善我国西部铁路网结构，对于推动青海、新疆两省区经济社会发展，进一步推动丝绸之路经济带建设，促进沿线地区人员交流和经贸往来，加强民族团结和巩固国防安全等方面具有重要意义。
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