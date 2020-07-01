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国家电网“三区三州”深度贫困地区电网建设完成  

198个贫困县用上大网电

2020年07月01日07:30  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京6月30日电 （记者邱海峰）30日，随着四川阿坝夹壁—马塘110千伏线路工程带电投运，国家电网有限公司经营区域内“三区三州”深度贫困地区电网建设任务全面完成，四川、甘肃、青海、新疆、西藏5省（区）198个贫困县，443万户1777万居民自此用上了安全可靠稳定的大网电，实现了从“用上电”到“用好电”的转变。

　　根据国家电网公司数据，2018-2020年，公司经营区域内“三区三州”深度贫困地区电网建设累计投资304亿元，共建成工程7957项，新建和改造35千伏及以上线路1.2万公里、10千伏及以下线路6.9万公里。工程建成后，解决了4个县域孤网运行、34个县域电网与主网联系薄弱问题，大电网延伸覆盖67个县，解决原845个独立光伏供电村的供电质量问题；消除802条10千伏“卡脖子”线路、48.2万户低电压问题，新增用电户数120万户。2020年上半年，“三区三州”深度贫困地区供电水平，已接近全国平均水平。

　　据介绍，在工程建设期间，国家电网公司优先吸纳贫困地区农牧民参与建设，累计使用当地人工20万人次，交通工具15.1万台次，带动贫困群众增收5.7亿元。拉动新增农产品生产加工场所2.5万处、发展特色畜牧业及旅游业年均增收约27亿元，新增就业岗位3.4万个。工程建设投入超过180亿元资金用于购买电力设备和电工材料，拉动建筑业、设备制造业等投资2230亿元，直接带动了上下游关联产业发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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