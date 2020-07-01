数据显示：六月制造业采购经理指数回升

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图为工人在山东青州市一家汽车制造企业的冲焊车间内作业。
6月30日，国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的数据显示，6月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，比上月上升0.3个百分点。
“在调查的21个行业中，有14个行业PMI高于临界点，较上月增加5个。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，制造业稳步恢复，基本面继续改善。
供需两端持续回暖。生产指数和新订单指数分别为53.9%和51.4%，比上月上升0.7和0.5个百分点，其中新订单指数连续两个月回升。从行业情况看，医药、有色、通用设备、电气机械器材等制造业新订单指数和生产指数均明显高于上月，市场需求得到改善，企业生产动力有所增强。
价格指数有所上升。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为56.8%和52.4%，比上月回升5.2和3.7个百分点，均为年内高点。从行业情况看，石油加工、钢铁、有色等上游行业两个价格指数均高于上月，升至60.0%以上高位。
进出口指数均有改善。随着全球主要经济体先后重启经济，本月我国制造业进出口指数低位回升，其中新出口订单指数为42.6%，高于上月7.3个百分点，造纸印刷、石油加工、通用设备、电气机械器材等7个制造行业回升幅度大于10.0个百分点；进口指数为47.0%，较上月回升1.7个百分点，石油加工、化学原料制品、化学纤维及橡胶塑料、汽车等6个制造行业高于临界点。
企业信心基本稳定。生产经营活动预期指数虽有小幅回落，仍达到57.5%，表明制造业企业对近期市场恢复比较乐观。从行业情况看，石油加工、汽车、专用设备、电气机械器材等制造业生产经营活动预期指数连续两个月高于60.0%。
“虽然本月PMI指数有所回升，制造业稳步恢复，但同时也要看到，不确定因素依然存在。”赵庆河说，一是进出口指数虽连续两个月改善，但仍位于临界点以下，当前海外疫情尚未得到有效控制，外部市场依然存在变数。二是部分行业复苏压力依然较大，纺织、纺织服装服饰、木材加工等制造业PMI持续位于临界点以下。三是小型企业生产经营困难较大，PMI为48.9%，比上月下降1.9个百分点，且反映订单不足的小型企业占比高于大中型企业。
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