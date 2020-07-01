互联网企业角逐搜索市场 细分市场成为移动搜索发力点

微信“搜一搜”功能。

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今日头条先后上线“头条搜索”APP和“头条百科”；背靠阿里巴巴的夸克搜索发布最新版APP，主打“搜索框+AI”模式……随着互联网生态的垂直化、细分化，众多平台着力打造丰富的内容生态体验，搜索引擎的功能不断被重新定义。借助多项新技术，互联网企业纷纷以“搜索工具+业务生态”的模式强势入场。

内容生态 火力全开

通过头条搜索“新能源汽车”，便会看到懂车帝提供的各类车型信息，点开相关推荐视频就可直观了解车辆特点……作为近年来势头强劲的互联网企业，字节跳动一直将打造丰富的内容生态体验作为进军搜索业务的核心，旗下今日头条也承担着“排头兵”的任务。

凭借多款头条系应用程序提供的服务，今日头条积累了大批忠实用户和鲜活的内容生态。今年以来，今日头条先后上线“头条搜索”APP及“头条百科”网页产品，进一步完善搜索引擎产品线。

为了“头条百科”能顺利上线，字节跳动于去年9月收购互动百科，吸纳其收录的逾1300万词条、5万个分类、68亿文字以及721万张图片等内容资源，进一步提升头条系信息生态的广度和深度，这对其搜索业务的整体内容生态布局有着重要价值。

“内容生态布局直接关系着搜索业务用户数量。”北京理工大学计算机网络安全对抗技术研究所所长闫怀志表示，如果用户觉得某款搜索引擎好用，便会在一段时间内继续使用；而用户一旦产生较强的使用黏性，相应搜索引擎及软件日活跃量的天花板也会随之抬高。

目前，今日头条、微信“搜一搜”等均已建立起庞大的自有内容池。“在实现了旗下各内容平台搜索功能的整合后，互联网企业的内容生态之间可以相互连接，这将为其持续构建更为庞大的内容生态打下基础。”闫怀志说。

精准推荐 千人千面

随着手机“推送”这一概念的出现，专注于全网搜索的各大搜索引擎不再是人们了解信息的唯一方式。各类短视频、电商等平台争相将信息推送至用户手中，让用户体验到极具个性化的信息推荐服务。

“如果说传统的搜索是用户主动‘觅食’，那么如今铺天盖地的信息流对于用户来说则像是一种‘投喂’。”艾媒咨询分析师刘蕾蕾表示，当前国内用户接触最多的就是各类APP，使用习惯也开始从主动搜寻内容逐渐转向被动获取。如果搜索引擎无法及时接入更多定制化的信息，那么用户检索信息的难度就会增加，使用热情也会逐渐消减。

中国互联网络信息中心日前公布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2019年国内搜索引擎用户总数持续上升，但使用率降至81.3%，连续两年呈下滑趋势。业内人士对此解释称，搜索引擎的使用率下降并不代表着搜索减少，只是不再单纯地发生于搜索产品中，而个性化信息推荐APP的兴起则从侧面证明用户对信息搜索有了更高要求。

“一个搜索框就能打赢的时代已经过去。”阿里巴巴智能搜索业务部负责人吴嘉表示，在移动互联时代，搜索的过程变得更有交互性，搜索引擎既是用户进入某个生态的载体，又是APP平台洞悉用户需求的途径，承担着用户与场景、精准匹配信息间的“信使”媒介功能。

对平台方而言，通过分析用户操作信息，APP后台可较为精准地了解用户需求和特征，在为用户提供更加个性化、专业化服务的同时，也为平台创造了更高的商业价值，成为用户与平台之间的“黏合剂”。

视频搜索 领先一步

随着用户个性化、差异化甚至专业化的需求逐渐增长，着重从技术层面发力的互联网平台在搜索市场获得了越来越多的机会。

得益于在AI领域的深耕，背靠阿里巴巴的夸克搜索以“搜索框+AI工具”的模式圈出新领地。夸克搜索日前发布最新版本APP，在教育和健康领域发力，重点升级了拍照搜题、拍照转文档、卡路里识别等AI学习工具。

为了打造更万能的搜索引擎，夸克团队结合图像、文本、语音的能力，构建了领先业界的多模内容理解技术方案。夸克搜索技术负责人郑嗣寿介绍，以视频搜索为例，夸克通过多模搜索不仅能理解视频的文本信息，更是深入到视频每一帧和语音每一秒里去分析视频主题和质量，进而提升用户在视频检索上的体验。业内人士指出，夸克努力打造差异化产品，并通过AI不断提升搜索引擎智能化结构，以此作为突破口寻求成长空间。

而在夸克之外，百度、搜狗等“老牌”搜索引擎平台也在加紧推进“技术+搜索”新模式的布局。百度创始人李彦宏曾公开表示，AI让内容推送与查找结果之间的边界日趋模糊，过去的“问答式”搜索将会变得更具“对话感”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)