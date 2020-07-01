制造业PMI连续4月位于景气区间 全面复苏隐忧仍存

北京商报讯（记者 陶凤 刘瀚琳）供需两端回暖带动制造业PMI指数继续位于荣枯线上。6月30日，国家统计局发布数据显示，6月全国制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，比上月回升0.3个百分点。至此，制造业PMI指数已连续4月保持在荣枯线上。这是否意味着经济景气度已全面回暖？业内人士表示，海外市场仍存较大变数，位于产业链中下游的小型企业盈利空间有限，企业相关政策红利亟待兑现。

据统计，6月，在调查的21个行业中，有14个行业PMI高于临界点，较上月增加5个，制造业稳步恢复，基本面继续改善。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，这主要缘于供需两端持续回暖、价格指数有所上升、进出口指数有所改善，企业信心基本稳定。

随着国内疫情总体稳定，制造业行业复工复产进一步推进，市场需求逐步回升。数据显示，新订单指数连续两个月回升，以53.9%较5月上升0.7个百分点。中国物流信息中心研究员文韬分析指出，月内欧洲多国陆续解封，并采取措施刺激经济，美国也在疫情下重启经济，而我国稳外贸政策也在持续推进，外需下滑势头有所缓解。市场需求整体保持回升，对经济运行、企业经营的带动作用有所增强。

需求带动下，生产端也结束连续两月的回落势头，以51.4%较上月回升0.5个百分点。从行业来看，医药、有色、通用设备、电气机械器材等制造业新订单指数和生产指数均明显高于上月，企业生产动力有所增强。高频指标进一步显示，6月平均高炉开工率为70.4%，为去年下半年以来最高水平；汽车轮胎半钢胎开工率为61.3%，同比降幅由上月的-25.3%收窄至-12.6%；六大发电集团日均耗煤量6月同比增长1.1%，连续两个月保持正增长。

供需撬动产业链上游原材料购进与出厂价格触及年内高点。据统计，6月，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为56.8%和52.4%，较5月回升5.2个和3.7个百分点。其中，石油加工、钢铁、有色等上游行业两个价格指数均高于上月，升至60%以上高位。

然而，市场供需端提振是否意味着国内经济景气度的全面回暖？部分指标仍透露出当前经济面临的诸多挑战。例如，虽然生产端带动原材料出厂及购进价格回升，使得大、中型企业PMI分别为52.1%和50.2%，比上月上升0.5个和1.4个百分点，但小型企业PMI指数为48.9%，较上月下降1.9个百分点，连续两月下降。

“上游基础原材料价格继续保持上涨趋势，并通过产业链向中下游传导，带动产业链上价格都有所上行，反映出产业链上下游价格协同性有所提高。”文韬进一步指出，位于产业链中下游的小企业成本压力上升，吸纳就业动力有所放缓，从业人员指数较5月下降0.8个百分点至49.7%。“这种情况下，应继续落实对小微企业的扶持政策，保障小企业平稳度过疫情期。”

据统计，目前国内有1.25亿市场主体，其中，中小微企业和个体工商户占比高达九成。今年政府工作报告指出，加大宏观政策实施力度，着力稳企业保就业，多措并举，尽力帮助中小微企业和个体工商户渡过难关。目前，已有8方面的90余项政策出台。

“海外经济重启叠加国内逆周期调控政策，下半年制造业表现可期。”财信研究院副院长伍超明表示，二季度海外需求大幅下滑，国内企业面临订单减少的窘境，但随着欧美等国经济重启，海外需求有望提高；国内复工复产进度加速，前期货币财政刺激政策落地显效加速，在资金和项目准备均已到位的情况下，基建投资将对经济起到明显的拉动作用，带动制造业、服务业等相关活动好转。“但考虑到当前海外疫情尚未得到有效控制和国内疫情反复，新出口订单指数和进口指数仍位于临界点以下，需求仍有待进一步恢复。”文韬说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)