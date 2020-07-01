出口转内销打通堵点 商务部强调扩大“三同”范围

北京商报讯（记者 陶凤 吕银玲）出口转内销成为今年稳住外贸基本盘的主要抓手之一。6月30日，商务部针对日前印发的《关于支持出口产品转内销的实施意见》（以下简称《意见》）召开专题新闻发布会，解读《意见》内容。针对企业面临的国内经销渠道不畅，国内外质量标准不统一等问题，商务部相关负责人表示，将促进“同线同标同质”（三同）发展，引导和指导扩大“三同”适用范围至一般消费品、工业品领域，帮助企业出口转内销。

在支持出口产品进入国内市场方面，《意见》提出要促进“同线同标同质”发展，支持企业在同一生产线上按照相同标准、相同质量生产既能出口、又可内销的产品，扩大“三同”适用范围至一般消费品、工业品领域。

商务部外贸司副司长杨国良在会上表示，外贸企业转内销面临着部分产品国内外标准不同的难题。“比如出口欧美的服装尺码与国内标准不同，款式和国内市场需求也有差异，转内销时需要做有针对性的调整或改造。部分出口产品转内销往往涉及品牌商标问题，需要得到外方授权等。”他说。

杨国良称，《意见》提出的举措有利于解决内外销产品标准不一致问题，有利于符合条件的出口受阻产品快速进入国内市场，也兼顾保障了国内消费者的知情权。同时，推动扩大“三同”产品范围，在更大范围内帮助外贸企业解决转内销标准衔接问题。从长期看，这也有助于推动内外销产品标准统一，更好满足国内市场消费升级需求。

商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究部副主任白明在接受北京商报记者采访时表示，“三同”已经推行了一段时间，此前主要是在食品领域。随着鼓励外贸企业出口转内销，现在又将“三同”的实施范围扩大到一般商品领域。而且“同线同标同质”是“就高不就低”，有利于提升产品的品质。

白明强调，在促进“三同”的过程里，目前已经有显著的效果。但“三同”做起来也并不容易，其中需要注意的一点是，不能机械地追求统一，要在产品本身有可比性的前提下促进“三同”。对于企业来说，实现产品“同线同标同质”有利于国内市场更好地接受外贸产品，实现出口转内销，帮助企业渡过疫情危机。

对于接下来的工作安排，市场监管总局认证监管司二级巡视员何小群在会上介绍，市场监管总局将进一步明确市场主体的定位和责任，出口企业切实落实质量安全主体责任，对标国际先进标准，建立实施产品质量安全控制体系，持续符合我国和出口目的国（地区）相关技术法规和标准要求。

突出政府指导与监管职能，引导和指导扩大“三同”适用范围至一般消费品、工业品领域，同时做好“三同”产品的相关质量安全监管工作；此外，发挥行业组织管理和服务作用，做好标准制订、信息服务、宣传推广、行业自律等管理，建立信息服务平台，支持出口产品转内销，帮扶外贸企业渡过难关。

除了促进“三同”发展之外，《意见》还要求搭建转内销平台，扩大转内销渠道。此次会上透露，在“双品购物节”、“6·18”网购节、上海五五购物节期间，各大电商平台纷纷设立外销产品专区、专场，集中推荐服装、丝绸等产品，有的还提供了轻入驻式免开店经营方案，帮助企业数字化转型。

(责编：李都也(实习生)、李栋)