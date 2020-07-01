贩卖明星隐私畸形产业链：行程地址均成牟利工具 

原标题：魔爪伸向朋友圈 明星隐私买卖有多疯狂

明星个人信息被私自倒卖的现象越发猖獗。6月30日凌晨，THE9成员虞书欣通过微博发文称，自己的朋友圈内容被他人私自兜售给粉丝，并对该行为表示斥责。北京商报记者调查发现，不只是朋友圈，包括明星的个人行程、宿舍地址、通告单，甚至手机号、微信号等更为私密的信息，均成为牟利的工具，价格少则1元，多则百元，在网络平台延伸出一条畸形的产业链。

见啥卖啥 供不应求

“之前说过一次不要再把我的朋友圈内容发出去了，没有人理我，现在竟然公然售卖我朋友圈的内容。”虞书欣的遭遇，只是当下明星个人信息被售卖的冰山一角。

北京商报记者调查发现，现阶段在淘宝、闲鱼、微博、贴吧等网络平台上，均有大量售卖明星个人信息的帖子，并打着“你想要的爱豆的一切我都有”的宣传语对外吆喝。且就在虞书欣斥责朋友圈内容被兜售的同时，THE9的宿舍、酒店信息也已成为转卖牟利的对象，只要50元，便可获得该组合当下居住的地址。

据卖家黄先生透露，自己手中掌握着诸多明星的一手消息，行程、航班、通告、酒店等均包含在内。而为了证明自己拥有大量信息，黄先生随手发来一份剧组的通告单。在这份通告单里，明确标示了某位明星在剧组一天的拍摄情况，从哪些演员有拍摄任务到每个人的出发时间，再到拍摄地点和具体的拍摄场景，以及每个场景的拍摄内容等，均清清楚楚地列在表格中，甚至连在哪儿化妆、需要哪些拍摄道具都标注得极为细致。

“一份通告单，单独销售的价格为15-20元，如果你想要包周或者包月，价格会便宜一些，折算到每一天差不多为5-10元。”黄先生如是说。

除了通告单外，其余信息也均已被明码标价：简单的单条行程信息最低为1元；航班信息以及明星居住的酒店信息则在20-60元之间；更有甚者，明星的个人电话号、微信号等私密信息也被打包出售，价格则在百元左右。

而据这些“特殊卖品”的浏览量显示，不少均达到数百次，较高的则能达到超3000次。对于分外火爆的交易情况，另一位售卖明星个人信息的李先生表示，“现在的粉丝追星很疯狂，他们想要了解明星的一切，只要跟明星有关的信息他们就想知道，要不我卖这些干嘛”。

为了入“货”上天入地

在不少人眼中，明星因公众人物的身份，会对个人信息格外看重并进行更加密切的保护，因此要想得知并不容易，但这些信息在卖家手中，却往往是手到擒来。从跟卖家明确提出想要哪位明星的哪类信息，到卖家去搜集相关内容，再到最后一手交钱一手交货，整个过程只需要不到20分钟，便能完成一笔交易。

这一系列操作无疑令人们好奇卖家究竟是从哪里获得了如此多的信息，而这就不得不提卖家上天入地交织出的一张关系网。

“像酒店、宿舍这类信息，我们都是从公司那儿直接拿到的，只要公司公布了消息，我们就能掌握到动态。”李先生表示，自己最开始也是跟着圈子到处跑，去剧组蹲点，或是跟着明星的行程走，从而认识不少明星所属公司内部或是常年在剧组的人，关系熟悉后便能直接向内部人员了解明星的动态。

而除了以上渠道外，航空公司、酒店等场所的工作人员也是泄露明星信息的源头之一。今年1月，便有人在网上称，一名疑似为航空公司的员工多次在微博发布明星的旅客信息，涉及韩红、倪妮、张杰、周笔畅、邓伦等多位明星。随后该微博用户被核查确认为乘务人员，并被处以停飞的处分。

经纪人吴宇表示，尽管公司内部或是航空、酒店等会涉及明星个人信息的场所，均严格说明不得私自泄露相关信息，但很多转卖明星个人信息的卖家都会与内部人员有联系，并给予利益上的分成或好处，导致明星的信息被泄露，甚至还有人拿到了明星的身份证号等信息，直接用该号码去查询行程，防不胜防。

畸形产业链扩张

目前明星个人信息的转卖已经发展成为一条畸形产业链。不少明星及相应的经纪公司也曾拿起法律武器维护自身的权益，并追究盗取、传播、售卖信息的相关人员的民事、行政甚至刑事责任。

刑法规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，将被处以三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

北京高文律师事务所律师江本伟也表示，与普通公民相比，虽然明星因公众人物的身份，在个人信息保护上的标准会略微有所降低，但若是涉及到较为私密的信息，依然会受到法律的保护，转卖私密信息严重者，也会受到刑事处罚。

即便如此，转卖明星个人信息的各种帖子仍源源不断地出现，难以彻底根治，同时由于粉丝显现出的购买需求，也令部分人转头加入到出售明星个人信息的行列中。而值得注意的是，北京商报记者发现，现阶段部分销售明星个人信息的人员还会发展自己的代理或下线。而成为代理后，每成交一笔交易，均需按照双方约定的比例与上一层人员进行分成。这也意味着，这条畸形产业链正在快速扩张。

在吴宇看来，正是因为有了需求，才让这种黑色交易链条规模逐渐扩张。而近年来饭圈已经逐步显现出多种问题，过度的追星行为不仅影响到明星的个人生活，甚至还影响到其正常工作的进行，饭圈文化需要去进行更多正向的引导，避免越走越偏。

而对于不少信息由内部泄露的现象，江本伟表示，明星若发现个人信息由航空、酒店等渠道泄露，可通过投诉来维护自身的权益，而若是公司内部工作人员进行的信息泄露，则可对其进行辞退，甚至提出赔偿，保证自身不会受到更多的侵害。

(责编：李都也(实习生)、李栋)