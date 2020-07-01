原标题：日本至中国快递恢复 时效暂难预估

北京商报讯（记者 王晓然 何倩）6月30日，日本邮政官网发布公告显示，自7月1日起，恢复至中国路向的EMS邮件、海运普通邮件以及海运包裹邮件。此前自3月13日起日本邮政开始暂停发往中国的EMS等邮递业务。尽管此次只是恢复了EMS和海运业务，且时效较难预估，不过部分代购卖家和消费者却表示乐观，认为国际运力开始呈现恢复的迹象。

据了解，目前日本邮政推出的邮递服务包括EMS、航空邮件、经济航空SAL和海运。其中，EMS价格最贵、速度最快，时效在4-7天左右，拥有优先登机权，适合急需收货的消费者。此外，EMS起步重量为0.5KG，重量较轻例如1KG以内的货物会具有价格优势。

相比之下，经济航空SAL时效为12-16天左右，时效虽然不如EMS稳定，会出现提前到货或者延迟的情况，但价格便宜，较适合发送重量较重，且时效需求不高的客户，因此也成为日本代购卖家和消费者使用频率最高的服务。

以日本发至北京为例。若是按照2KG重量的文件货物计算，正常情况下，EMS的价格为3300日元，以当前汇率0.0657计算，约为人民币216.8元，时效为3天。海运为1080日元，约为人民币71元，时效为1个月。而使用SAL服务预计花费1680日元，约为人民币110.4元，时效为2周。可见，货物重量越高，EMS的价格越贵。

一位跨境卖家表示，尽管开通了EMS，但按照店铺现在的货量，价格太贵，根本发不起，只适合单个的消费者使用。他预计，EMS的时效很难保证，许多人都积压了几个月的货物，都在排队发货，肯定会有爆仓的情况出现。再加上现在受疫情影响，国际航线停飞或延迟经常发生，所以不抱太高的期望。

另一位日本私人代购告诉北京商报记者，在日本邮政暂停中国业务后，她已经积攒了上百件商品，包括漫画、碟片、手办等。虽然此次仅开通了EMS和海运，她对时效依然保持观望态度。“恢复了揽收但时效一时半会较难恢复正常，预计起码还要等两三个月才能恢复。接下来我可能会试着通过船运寄回，只要发出去了就好。”

虽然对时效持谨慎态度，部分消费者和商家仍然为恢复通航感到激动。“能发就是好事，会好起来的。”上述跨境卖家说道。

实际上，自从日本邮政暂停国内路向的服务后，部分消费者尝试通过以转运香港的方式将商品寄回国内。从时效上看，据官网预估的数据，EMS香港路向时效为2天，海运时效为3周。

不过，费用也将因为周转而水涨船高。一位消费者称，改成香港转运后，花了日本直邮双倍的运费。不仅如此，部分消费者还“吐槽”称，除了高昂的运费，还有关税费用。“买的东西花了300多元，而关税就付了100元。”另一位网购的消费者说道。

(责编：李都也(实习生)、李栋)